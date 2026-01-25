我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克目前位居東區第3，這成績若放在平常，本應令人滿意。但如果你還記得一個月前，這支球隊才剛奪下NBA盃（NBA Cup）冠軍，並正與底特律活塞爭奪東區龍頭，那麼現在的處境確實讓人感到焦慮。總教練布朗（Mike Brown）的到來，原本是為了在現有基礎上建立更強大的體系，但數據卻敲響了警鐘。當尼克的防守運轉順暢時，那種拼勁是肉眼可見的，積極的壓迫、無球端的身體對抗、換防的預判。但最近的問題出在「一致性」與「連結」。簡單的背向掩護就能撕裂尼克的防線。當布里吉斯（Mikal Bridges）試圖繞過掩護時，羅賓森（Mitchell Robinson）卻還在禁區外遊蕩，沒有換防，結果就是被對手輕鬆灌籃。或是當OG·阿努諾比（OG Anunoby）試圖擠過掩護時，因為缺乏溝通與連結，讓「MPJ」波特（Michael Porter Jr.）獲得大空檔三分機會。防守輪轉的時機也是關鍵。越早展現協防，回位的機會就越大。當尼克防守成功時，你會看到阿努諾比早已沉退到禁區阻斷路徑，隨後麥克布萊德（Deuce McBride）迅速補防。但失敗時，禁區往往空無一人，任人宰割。防守崩盤的另一核心問題在於唐斯（Karl-Anthony Towns），對手一定會針對他打擋拆。只要KAT能做好份內工作（Do your job），配合正確的體系，尼克就能生存。但問題是現在哪套體系適合他？尼克曾嘗試讓唐斯採取高位延阻（Hedge），但他本季在這方面的積極度下滑，導致後續輪轉壓力倍增。目前看來，最適合他在紐約的策略是沉退防守。在理想狀態下，防守者擠過掩護，唐斯沉退護框。但如果第一線防守者被甩開，唐斯的位置感就至關重要。尼克也嘗試了一些改變，例如當第一線被擋住時，讓唐斯進行「延遲換防」。這不是自動選項，但隨著季後賽逼近，我們可能會更常看到，特別是當他與羅賓森組成雙塔時。最後，我們不能忽視布朗森（Jalen Brunson）也是對手攻擊的重點。對手會強迫他去擠過掩護，或利用他防守的人來做掩護製造錯位。布朗森通常很努力地執行「Show-and-recover」，但問題往往出在隊友的配合。有時布朗森喊換防，隊友卻擠過掩護，導致外線大空檔；有時布朗森延阻回防，隊友卻跟著沉退，讓對手長驅直入。好消息是，尼克似乎已經意識到了問題所在。如果他們想成為真正的爭冠球隊，防守必須回到一定水準。季後賽針對單一對手的備戰或許能掩蓋部分缺陷，但在那之前，他們必須先找回防守端的紀律與連結。