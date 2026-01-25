洛杉磯湖人隊正處於艱難的「八連客」，球隊戰績近期陷入低迷。不過，總教練瑞迪克（JJ Redick）在今（25）日對陣獨行俠賽前捎來好消息。陣中明星後衛里夫斯（Austin Reaves）復健進度理想，最快有望在台灣時間週四對陣克里夫蘭騎士的比賽中重回賽場。這對急需穩定戰力的湖人來說，無疑是一劑強心針。
「先用小刀、再用大錘」 瑞迪克高度評價里夫斯影響力
里夫斯自去年聖誕大戰對陣火箭受傷後便因左小腿拉傷缺陣至今。在他缺席的20場比賽中，湖人僅取得11勝9敗，近期更是10戰7敗。瑞迪克受訪時，用非常有畫面感的詞彙形容里夫斯對球隊的重要性：「我們非常想念他帶來的『暴力感』。他結合了高智商與力量，攻擊防線時先是用小刀精準切入，隨後再用大錘重擊對方。」
在受傷前，27歲的里夫斯正打出生涯年表現，場均貢獻26.6分、6.3助攻、5.2籃板，投籃命中率高達50.7%。他的回歸將能有效分擔詹姆斯（LeBron James）與唐西奇的組織壓力，並重新梳理湖人的進攻節奏。
賭上身價！里夫斯拒絕8900萬續約瞄準頂薪
里夫斯的回歸不僅關乎湖人本季戰績，更涉及其未來的合約身價。去年夏天，里夫斯拒絕了湖人開出的4年8920萬美元續約選項，選擇賭上身價等著今年進入自由市場。隨著他本季爆發性的表現，隨隊記者指出他的新約身價已從4年1.2億美元起跳，甚至有聯盟高層預測他能拿到年薪超過4000萬美元的頂級大約。
湖人鎖定「字母哥」大洗牌 耐心等待選秀日發動世紀交易
在等待里夫斯歸隊的同時，湖人管理層也正冷靜觀察聯盟動向。根據資深記者費雪（Jake Fischer）爆料，密爾瓦基公鹿球星阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的動向已成為聯盟高層關注焦點。
雖然湖人受限於資產儲備，目前難以在交易截止日前發動大規模交易，但若能保持耐心等到選秀日，湖人將擁有更多可交易的首輪選秀權。屆時，湖人將有能力與熱火等隊競爭，試圖為唐西奇找來更強大的爭冠幫手。
消息來源：《Heavy》
