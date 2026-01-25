我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士隊今（25）日客場挑戰奧蘭多魔術，儘管魔術狀元班凱羅（Paolo Banchero）猛砍27分試圖捍衛主場，但騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）在末節進入「MVP模式」，全場狂飆36分帶領球隊以119：105帶走勝利。騎士奪下2連勝後戰績上升至東區第5，而魔術則因進攻效率低迷苦吞2連敗，排名下滑至東區第7。比賽前半段雙方打得難分難解，第一節兩隊互有來回，騎士僅以2分微幅領先。進入第二節後，騎士靠著新秀湯姆林（Nae'Qwan Tomlin）與莫布里（Evan Mobley）衝擊內線，逐漸拉開比分，半場結束取得7分領先。易籃再戰後，魔術雖然試圖追分，但進攻端卻陷入嚴重當機。米契爾雖然在第二節手感一度冰冷，但到了決勝第四節徹底爆發，連續投籃命中穩定局勢。反觀魔術在第三節後段與第四節初進攻節奏大亂，分差一度被拉開至12分以上。儘管班凱羅與貝恩（Desmond Bane）力挽狂瀾，仍無法限制住米切爾與阿倫（Jarrett Allen）的內外連線，最終敗下陣來。本場比賽騎士的一大亮點，莫過於曾效力湖人與公牛的「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）。他在替補端上場展現全能價值，繳出6分、8籃板、2助攻，更送出關鍵的3次抄截，成為騎士維持領先的防守奇兵。而魔術方面，季中補強而來的貝恩雖然繳出20分、4籃板的不俗成績，但目前場均三分命中率僅33.8%，與過往的神射手形象有所落差，也反映出魔術目前聯盟第19名的進攻效率仍有缺陷。