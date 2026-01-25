對於達拉斯獨行俠的球迷來說，今（25）日是一個情緒複雜的日子。前球隊共主、斯洛維尼亞巨星唐西奇（Luka Doncic）身披洛杉磯湖人戰袍，第二度重返老東家主場美國航空中心。儘管身處客隊，但當 Doncic 進場時，全場球迷不僅沒有噓聲，反而報以震耳欲聾的歡呼與掌聲，甚至在比賽中整齊劃一地高喊「MVP」，顯示達拉斯球迷對這位前少主的愛絲毫未減。

我是廣告 請繼續往下閱讀
客隊球員享主場待遇　MVP呼聲響徹球館

距離那筆震驚全球的驚天交易已將近一年，當時獨行俠管理層將正值巔峰、且曾表態願在達拉斯退休的唐西奇送往湖人，換來戴維斯（Anthony Davis）與克里斯蒂（Max Christie）。這項操作當時便引發球迷強烈反彈，而今日現場的氛圍更證明了球迷的後悔與懷念。

儘管唐西奇是以對手身分登場，並接受客隊球員的介紹儀式，但現場觀眾給予他的熱情就像他從未離開過一樣。每當他站上罰球線或打出精彩好球，熟悉的「MVP」呼聲便會在球館內迴盪。

分手後兩樣情　湖人爭西區龍頭、獨行俠跌落谷底

回顧這筆被視為近年來NBA最重磅的交易，如今看來雙方處境天差地遠。唐西奇在湖人如魚得水，本季繳出場均33.4分、7.8籃板、8.7助攻的恐怖數據，帶領湖人強勢競爭西區龍頭寶座。

反觀獨行俠則陷入泥淖。雖然交易來的年輕好手克里斯蒂表現稱職，但主菜AD卻始終無法擺脫「痛痛人」屬性。當戴維斯健康時雖仍具防守宰制力，但頻繁的傷病讓球隊戰力大打折扣。目前獨行俠戰績僅19勝26敗，在西區後段班掙扎，甚至在交易不到一年後，市場上已傳出獨行俠可能再次交易AD的流言。

看著昔日少主在洛杉磯發光發熱，自家球隊卻在季後賽邊緣掙扎，今日達拉斯球迷那聲嘶力竭的「MVP」吶喊，聽起來不僅是對唐西奇的致敬，更像是對管理層錯誤決策的無聲抗議。


NBA相關報導：

NBA／勇士側翼最新目標曝光！鎖定黃蜂大將　公鹿、太陽也有興趣

NBA／交易市場超冷清！至今僅成交一筆　ESPN專家點出3大關鍵主因

NBA／勇士、灰狼之戰延期！明州釀移民衝突　37歲民眾被當場擊斃

相關新聞

別怪詹姆斯不理你！名嘴重砲轟艾頓毫無羞恥心：湖人已經被他拖累

NBA戰術／唐斯該沉退還換防？解析尼克崩盤真相　缺乏連結成死穴

NBA分析／湖人能靠唐西奇奪冠？圍繞這2人建隊　才是防守唯一解藥

NBA／尼克112：109險勝76人！恩比德致命失誤　布朗森狂飆31分