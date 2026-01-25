我是廣告 請繼續往下閱讀

對於達拉斯獨行俠的球迷來說，今（25）日是一個情緒複雜的日子。前球隊共主、斯洛維尼亞巨星唐西奇（Luka Doncic）身披洛杉磯湖人戰袍，第二度重返老東家主場美國航空中心。儘管身處客隊，但當 Doncic 進場時，全場球迷不僅沒有噓聲，反而報以震耳欲聾的歡呼與掌聲，甚至在比賽中整齊劃一地高喊「MVP」，顯示達拉斯球迷對這位前少主的愛絲毫未減。距離那筆震驚全球的驚天交易已將近一年，當時獨行俠管理層將正值巔峰、且曾表態願在達拉斯退休的唐西奇送往湖人，換來戴維斯（Anthony Davis）與克里斯蒂（Max Christie）。這項操作當時便引發球迷強烈反彈，而今日現場的氛圍更證明了球迷的後悔與懷念。儘管唐西奇是以對手身分登場，並接受客隊球員的介紹儀式，但現場觀眾給予他的熱情就像他從未離開過一樣。每當他站上罰球線或打出精彩好球，熟悉的「MVP」呼聲便會在球館內迴盪。回顧這筆被視為近年來NBA最重磅的交易，如今看來雙方處境天差地遠。唐西奇在湖人如魚得水，本季繳出場均33.4分、7.8籃板、8.7助攻的恐怖數據，帶領湖人強勢競爭西區龍頭寶座。反觀獨行俠則陷入泥淖。雖然交易來的年輕好手克里斯蒂表現稱職，但主菜AD卻始終無法擺脫「痛痛人」屬性。當戴維斯健康時雖仍具防守宰制力，但頻繁的傷病讓球隊戰力大打折扣。目前獨行俠戰績僅19勝26敗，在西區後段班掙扎，甚至在交易不到一年後，市場上已傳出獨行俠可能再次交易AD的流言。看著昔日少主在洛杉磯發光發熱，自家球隊卻在季後賽邊緣掙扎，今日達拉斯球迷那聲嘶力竭的「MVP」吶喊，聽起來不僅是對唐西奇的致敬，更像是對管理層錯誤決策的無聲抗議。