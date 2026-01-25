我是廣告 請繼續往下閱讀

大聯盟二刀流球星大谷翔平與洋基隊長賈吉（Aaron Judge）於今（25） 日盛裝出席在紐約舉行的第101屆全美棒球記者協會（BBWAA）年度晚宴。其中大谷連續兩年獲頒年度 MVP，並再度挑戰全英語致詞，在約2分20秒的演說中，他展現了風趣與謙遜的一面，更在結尾感性向妻子真美子、女兒及愛犬告白；另一方面，賈吉同樣將一切榮耀歸功於家庭。值得一提的是，兩人在擦肩而過時相視而笑，賈吉還輕輕觸碰了大谷的手臂打招呼，這番「世紀同框」瞬間成為全場焦點。大谷在致詞時展現流利英語，除了感謝記者的投票支持與道奇球團的信任，更俏皮地向受邀出席的1986年大都會冠軍成員致敬：「我現在終於知道贏得世界大賽冠軍是什麼感覺了，這種感覺真的很棒！」此話一出，立刻引發全場笑聲與掌聲。大谷也逐一感謝幕後團隊，包括經紀人巴勒羅（Nez Balelo）及行政團隊的鼎力相助，並強調能再次獲得MVP對他而言意義非凡。除了賽場成就，大谷與妻子真美子的同框互動更是閃光不斷。真美子今日以一套高雅的黑色禮服亮相，低調奢華的造型不僅獲得時尚界讚賞，也襯托出她的非凡氣質。大谷在演說的最後一刻，特別將感謝留給了最親近的人：「最後，我要感謝我在日本的家人。而最重要的是，感謝我親愛的妻子真美子、我的女兒，還有愛犬Decoy，感謝你們一直陪伴在我身邊。」此外，由於紐約正遭受大寒波襲擊，氣溫驟降至零下 10 度並預計有大雪。因此大谷翔平在完成致詞後，隨即與真美子夫人及團隊先行離場，避開可能因惡劣天氣造成的交通混亂。另一位球星賈吉在去年球季出賽 152 場，繳出驚人的 3 成 31 打擊率、53 支全壘打及 114 分打點，毫無懸念地摘下美聯MVP。他在演說中深情對著台下的妻子表示：「感謝莎曼珊多年來的愛與支持，如果沒有妳，我不可能站在這裡。妳在需要時是我的打擊教練、我的心理治療師，更是我的全部。」除了感謝妻子，賈吉更提及去年1月才出生的長女諾拉，「當上父親對我的人生的影響無法衡量。不論當天我是4打數4安打，還是4打數掛零，只要回到家看見她的笑容，那就是一切，這讓我重新體悟到人生中什麼才是最重要的。」有趣的是，這場星光熠熠的晚宴同時集結了兩大聯盟的MVP。兩人在致詞時不約而同地向妻女表達感謝。此外，當賈吉走上講台經過大谷翔平背後時，兩人相視而笑，賈吉還輕輕觸碰了大谷的手臂打招呼，兩大巨星「英雄惜英雄」的畫面瞬間成為全場焦點。