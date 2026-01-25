我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人本季雖然在唐西奇（Luka Doncic）的帶領下戰績不俗，但關於陣中另一位傳奇球星詹姆斯（LeBron James）的未來動向始終是外界焦點。《The Athletic》資深記者阿米克（Sam Amick）在最新節目中拋出震撼彈，直言詹皇與湖人現在的關係僅是一種「相互湊合」，且球團內部早已認定現在是屬於唐西奇的球隊，導致雙方在去年的續約談判上並不融洽。阿米克指出，詹皇留在洛杉磯的原因很大一部分是因為家庭與生活品質，「我把這種關係形容為『相互湊合』。他喜歡洛杉磯這個市場，他的家人在這裡過得很舒適。」雖然詹姆斯仍渴望勝利，但在2020年為湖人奪下一座總冠軍後，雙方似乎都有一種「任務完成」的感覺。從那時起，彼此的動態就發生了微妙變化，雖然維持合作，但已不像過去那樣緊密連結。最讓球迷震驚的是阿米克關於球隊地位的解讀，「去年夏天的情況很明顯，雙方的關係並不融洽。」湖人球團在面對這位史上最偉大球員之一的合約問題時，態度異常冷淡，不僅沒有主動提供續約，甚至是採取觀望態度，看他是否會執行球員選項。「這說明了一切：現在這是唐西奇（Luka Doncic）的球隊，」阿米克一針見血地指出，湖人管理層的考量非常現實，他們並不想為了留住詹皇而佔用高達5000萬美元的薪資空間，因為這可能會影響圍繞唐西奇建隊的彈性。隨著賽季進行中，詹姆斯的未來充滿不確定性。阿米克認為，雖然雙方關係降溫，但在今年2月的交易截止日前，湖人不太可能有大動作將他送走，而真正的關鍵時刻將在今年夏天，「接下來幾個月會非常有趣。他會選擇退休？還是尋找另一個落腳處？」當「Luka時代」正式確立，這位傳奇老將在洛杉磯的歲月，似乎正一步步走向終點。