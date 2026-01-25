我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（25）日客場挑戰達拉斯獨行俠，上演了一場驚心動魄的逆轉大戰。湖人經歷了領先14分、第三節慘輸21分的絕境，最終靠著41歲老將詹姆斯（LeBron James）在末節領軍打出27：6的瘋狂攻勢，以116：110險勝獨行俠。湖人主將唐西奇（Luka Doncic）雖然寫下史上最年輕1500記三分球的歷史紀錄，卻險些因球隊末節崩盤而抱憾。重返達拉斯，唐西奇展現了驚人的統治力，首節就以三分球解鎖生涯第1500記三分球里程碑，以26歲330天之姿超越塔圖姆（Jayson Tatum），成為NBA史上達成此紀錄的最年輕球員。唐西奇全場轟下33分、8籃板、11助攻，神級表現甚至讓現場達拉斯球迷集體倒戈，對著這位昔日救世主高喊「MVP」，場面極度震撼。湖人此役展現了極端的不穩定性。上半場在史馬特（Marcus Smart）與八村壘的輔助下，一度領先達14分。然而第三節湖人進攻徹底斷線，單節19投僅6中，整節只拿，創下本季單節得分新低，更在短短2分鐘內出現4次失誤。獨行俠趁勢轟下35：14的狂潮，一度領先達15分，現場湖人球員甚至戰意全失。進入末節，湖人仍一度落後達14分，眼看就要輸球，41 歲的詹姆斯挺身而出。他單節狂砍11分，多次完成關鍵抄截並發動反擊，帶領湖人換上「五小陣容」拚死一戰。在最後的5分45秒內，湖人打出排山倒海的27：6攻勢，其中八村壘末節突然暴走連拿7分成為奇兵，詹姆斯的關鍵補籃更是鎖定勝局，讓獨行俠新秀弗拉格（Cooper Flagg）在場邊看傻了眼。儘管贏球，湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）的表現卻令人擔憂，全場16投僅4中只拿9分，在內線防守端也頻頻失守，差點成為敗戰罪魁禍首。所幸詹姆斯展現「生化人」等級體力，全場17分、8籃板、4助攻，加上史馬特強悍的13分、7籃板，才保住這場客場勝利。