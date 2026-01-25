我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥公牛今（25）日對陣波士頓塞爾提克賽後，舉行了「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）的球衣退休儀式。這位芝加哥在地英雄不僅收到了「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的祝福，另一位王朝傳奇皮朋（Scottie Pippen）也錄製了一段感人肺腑的影片，歡迎這位小老弟加入公牛退役球衣的榮耀殿堂。在這段致敬影片中，皮朋對這位史上最年輕 MVP 表達了最高的敬意。「Derrick，恭喜你，你詮釋了身為一名芝加哥公牛隊球員的真正意義。謝謝你相信這座城市，謝謝你毫無保留地付出一切，也謝謝你激勵了下一代。」皮朋最後更溫情喊話：「一日公牛，終身公牛。恭喜你，我的兄弟，上來（球館高空）陪我吧。」這句話象徵著羅斯的1號球衣將與皮朋的33號球衣一同高懸在聯合中心球館上空，成為永恆的傳奇。隨著羅斯的球衣正式退役，他也成為繼喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）、史隆（Jerry Sloan）以及勒夫（Bob Love）之後，公牛隊史第5位享有此殊榮的球員。羅斯與這座城市的連結深厚且獨特。他在1988年出生於芝加哥南區的恩格爾伍德（Englewood），成長於公牛王朝的鼎盛時期。從西美職業學院（Simeon Academy）到曼菲斯大學，最終在2008年以狀元之姿被家鄉球隊選中。他在2009年奪下新人王，更在兩年後榮膺NBA史上最年輕 MVP，並帶領球隊殺入東區冠軍賽，承載了後喬丹時代無數芝加哥球迷的希望。皮朋與羅斯的職業生涯軌跡雖不同，但都對芝加哥有著不可抹滅的貢獻。皮朋在1987年入隊，是公牛兩度三連霸的關鍵功臣，並入選NBA 50大球星。他在1999年離隊後，曾於2003-04賽季短暫回歸公牛退休，如今，這份對芝加哥的熱愛與榮耀，透過球衣退休儀式，正式傳承給了「風城之子」羅斯。