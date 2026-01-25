我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李亦伸坦言在巴特勒報銷之後，勇士今年已無望，做任何補強都無用。（圖／美聯社／達志影像）

針對金州勇士隊近期陷入的困境，知名球評李亦伸在接受《NOWNEWS》訪問時表示，在吉米·巴特勒（JimmyButler）傷報銷後勇士隊接連吞下2連敗，已宣告球隊正式進入「黑暗時代」；他不僅斷言柯瑞（StephenCurry）今明兩年的奪冠窗口已經關閉，更直言近期備受關注的新秀庫明加（JonathanKuminga）「根本不是個咖」，認為教練科爾（SteveKerr）棄用他是因其進步有限且未開竅，呼籲球迷應做好準備，告別這些曾主宰聯盟的看板人物。李亦伸表示，勇士隊在巴特勒報銷之後，吞下了2連敗，宣告他們正式進入「黑暗時代」，同時詹姆斯（LeBron James）今年也未能入選明星賽，因此球迷很可能得做好心理準備，告別這些過去的看板人物。而球迷最關心柯瑞（Stephen Curry）在今年和明年的奪冠之窗是否還開起的問題，李亦伸坦言在巴特勒報銷之後，勇士今年已無望，做任何補強都無用，「他們不可能得到字母哥（Giannis Antetokounmpo），或是一個健康的戴維斯（Anthony Davis）。」至於庫明加的問題，李亦伸直言［根本不重要」，因為這名球員未來幾年都難以成為勇士前三號球員，但全世界都過度關注科爾教練（Steve Kerr）會不會用他，「這是過度關注，因為他根本不是個咖！」李亦伸點出科爾棄用庫明加的三大原因，直言庫明加目前還沒「開竅」，在團隊打法中又過於被動，過去五年進步又很有限，三分球命中率只有3成2左右，在聯盟平均線之下。李亦伸認為現在最重要的是，柯瑞可能不會被勇士交易，那麼他在2027年恢復自由身之後，他還會不會再打一年？兩年、甚至三年？如果他還想征戰NBA，他會到哪裡去？