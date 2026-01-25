我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德無裝備爬上101，讓觀眾看得膽戰心驚。（圖／翻攝自Netflix）

美國極限攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今（25）日早上九點起挑戰無裝備、徒手無防護攀爬上台北101，標高508公尺的大樓他僅花費91分鐘就登頂，讓許多直播前觀眾看得熱淚盈眶。而霍諾德在行前也跟著賈永婕團隊在101樓下拜拜保平安，他看到賈永婕拿著象徵旺來的鳳梨時，露出了一臉問號的表情，讓許多觀眾紛紛笑出來。霍諾德攀爬101的過程中，Netflix放出了他行前跟著賈永婕團隊在101一樓拜拜的影片，釋出的畫面中賈永婕拿著一顆鳳梨，希望向神明祈求一切順利、好運旺旺來，不過因為歐美沒有這種祭拜習俗，因此霍諾德站在賈永婕旁邊，露出了一頭霧水的表情並且盯著鳳梨狂看。畫面曝光後瞬間在網路上掀起討論，認為雖然大家信仰、文化不同，不過卻非常尊重台灣的傳統祈福文化，感動許多網友，「Alex一臉問號看著鳳梨，好可愛」、「Alex心想：應該不會放在pizza上面吧」、「有拜有差耶，直接賞一個大晴天」、「看到這幕很感動，文化不一樣信仰不一樣，但是卻非常尊重」、「Alex的眼神感覺只想吃了那顆鳳梨」、「Alex一臉問號。」霍諾德在上午10點31分攻頂台北101，創下了新紀錄，也讓為他緊張的民眾們終於鬆一口氣。而在結束後，等待在台北101樓下的民眾也開始為自己記錄這歷史性的一刻，搶跟霍諾德的起攀點合照，只見有人拿著霍諾德應援牌一起拍、有人手摸柱子，感受霍諾德登頂的強心臟與勇氣，讓平常不會特別注意的1樓外牆，瞬間變成新一波打卡景點。