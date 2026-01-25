我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（25）日客場挑戰達拉斯獨行俠，湖人於末節一度落後達15分，但在比賽最後8分鐘發動海嘯般的進攻，轟出一波27：6的驚人攻勢，最終以116：110逆轉戰勝獨行俠。賽後，勒布朗詹姆斯（LeBron James）大方稱讚球隊防守，並直言自己就是球隊防守端的靈魂人物。勒布朗詹姆斯（LeBron James）全場出戰36分鐘，投籃16中8，得到17分8籃板5助攻1抄截1蓋帽。雖然前三節表現平平僅得6分，但在關鍵的第四節他完全主宰比賽，個人單節7投5中砍下11分，並在防守端貢獻關鍵表現。賽後採訪時，詹姆斯（LeBron James）表示：「我可以將自己的比賽表現提升到另一個層次，尤其在第四節，我完全能做到這一點。我一直以來都是我們防守端的核心人物與發聲者。」事實上，湖人本季起伏較大，與其是否能保持整場防守精力有關，但當勒布朗詹姆斯（LeBron James）全神貫注於末節時，湖人便成為本季最擅長處理關鍵時刻的球隊。除了詹姆斯的領軍，唐西奇（Luka Doncic）的表現同樣關鍵。他出戰39分鐘，15投8中，罰球15中14，狂砍33分8籃板11助攻。總教練雷迪克（JJ Redick）賽後特別表揚他的防守表現：「東契奇在第四節作為主要防守者連續完成了六次防守，他在弱側的輪轉與團隊籃板意識，最終幫助我們完成了防守。」唐西奇賽後也表示，比起最後鎖定勝局的進球，他更享受防守成功的那一刻：「我們打出了精彩的防守，這就是我們重新回到比賽中的原因。」