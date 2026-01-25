我是廣告 請繼續往下閱讀

▲唐西奇與獨行俠前老闆庫班（Mark Cuban）深情擁抱，場面溫馨。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊今（25）日客場挑戰達拉斯獨行俠，這場焦點戰役不僅是兩支西區勁旅的對抗，更是湖人球星盧卡·唐西奇（Luka Dončić）再次重返成名地的「回娘家」之戰。最終，在唐西奇準大三元的帶領下，湖人以116：110帶走勝利。這場比賽獨行俠球迷全場「0噓聲」，給予曾經的門面極大的尊重，而唐西奇也直言重返達拉斯很特別，直言這裡就是像家一樣。本場比賽唐西奇展現極高的進攻效率，出戰39分鐘，全場15投8中（三分球8中3），並憑藉頻繁的切入製造殺傷，在罰球線上15投14中，最終交出33分、8籃板、11助攻、1抄截與1阻攻的全能數據。值得一提的是，自從唐西奇轉戰湖人後，生涯面對老東家獨行俠竟然寫下了4勝0負的不敗紀錄。賽後，他與獨行俠前老闆庫班（Mark Cuban）深情擁抱，場面溫馨。唐西奇在採訪中感性表示：「達拉斯對我來說永遠是個特別的地方。就像當初我離開斯洛維尼亞去馬德里一樣，這裡也是我的家。很高興能回來，還能看到我的車。」儘管重返達拉斯已非首次，但唐西奇坦言還是會有些「迷糊」的小插曲。他笑著透露，中場休息時差點又走進了主隊的球員通道：「我記得第一次回來時，完全忘了客隊更衣室在球場另一頭，今天差點又搞混了。」上一場比賽後，湖人主帥雷迪克（JJ Redick）點名要多傳球，希望他信任隊友出現的空檔機會，而唐西奇今日也以實際行動回應（全場僅出手15次，多以傳球帶動隊友）。受訪時他直言：「大家可以看到，我今天只出手了15次。當我們三個人都在場時，我們會分享球權，打出像今天第四節那樣的進攻。只要保持侵略性，我們的配合會非常出色。」