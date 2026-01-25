我是廣告 請繼續往下閱讀

▲芝加哥公牛退休羅斯（Derrick Rose）的「1號」球衣。（圖／取自芝加哥公牛X）

芝加哥公牛隊於今（25）日迎來感人時刻，在以106：103擊敗波士頓塞爾提克後，正式為傳奇球星「飆風玫瑰」德瑞克·羅斯（Derrick Rose）舉辦1號球衣退休儀式。即便羅斯時代的公牛隊始終與總冠軍獎盃擦身而過，但前隊友魯爾·丹恩（Luol Deng）在致詞時的真情告白，不僅讓羅斯當眾落淚，更令全場動容。羅斯是芝加哥土生土長的子弟兵，2008年以選秀狀元之姿加入公牛，並在2011年成為史上最年輕的MVP。雖然他帶領公牛重返強權之林，但職業生涯飽受膝蓋傷勢困擾，最終未能為家鄉帶回總冠軍。面對這段遺憾，前隊友丹恩在儀式上對著全場球迷說道：「這份榮耀是永恆的。當人們談論我們過去一起度過的那些上場時間、那些傷痛，以及我們所經歷的一切——這就是我們的獎盃。兄弟，這就是屬於我們的獎盃。」這番話將職業運動中「勝負之外」的價值推向最高點，強調了那段奮鬥過程對芝加哥這座城市的意義。坐在場邊的羅斯聽聞後頻頻拭淚，場面極其催淚。儘管芝加哥當晚氣溫降至個位數（約攝氏-15度以下），聯合中心球館依然座無虛席。球團特別安排芝加哥管弦樂團現場演奏公牛隊經典入場曲《SIRIUS》，全場球迷不斷高喊「M-V-P」向這位英雄致敬。羅斯在致詞時感謝了他的母親、家人以及曾並肩作戰的隊友，他感性地表示：「這段旅程從來不只關於我個人，而是關於創造一種能讓這座城市的人民汲取力量的共鳴。不知何故，我成為了那個透過籃球傳遞力量的燈塔。」當晚約有20位羅斯的前隊友到場，包括諾亞（Joakim Noah）、吉布森（Taj Gibson）、辛瑞奇（Kirk Hinrich）以及恩師錫伯杜（Tom Thibodeau）。此外，聯盟巨星詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Steph Curry）也透過預錄影片向這位史上最年輕MVP致意。公牛隊總裁邁克爾·雷因斯多夫（Michael Reinsdorf）表示：「雖然我們沒有贏得總冠軍，但球迷真心熱愛那個時代的公牛籃球。德瑞克是芝加哥的孩子，他是我們的一份子。」