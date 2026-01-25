我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德抱完老婆桑妮後，立刻拿出手機與老婆自拍，還不忘對鏡頭揮手，跟兩個女兒打招呼。（圖／IG@netflixsports）

美國極限攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今（25）日早上九點起挑戰無裝備、徒手無防護攀爬上台北101，標高508公尺的大樓他僅花費91分鐘就登頂，想不到他站上101頂端的第一件事居然是「拿手機出來自拍」，讓許多觀眾紛紛嚇瘋表示「居然還有餘裕帶手機爬101」，為此他過去受訪時曾經回應過，表示只要當天攀爬路線簡單，他就會把手機帶著聽音樂，能看出101對霍諾德來說只是小case。霍諾德過去受訪時曾被問到「攀岩時是否會帶手機」問題，為此他回應大部分時間會帶著用，若是當天路線輕鬆簡單的話，就會邊聽音樂邊享受攀爬的樂趣，但若是當天的路線較為危險的話，就不會帶手機上場，不然可能會在攀爬石造成負擔。而今日霍諾德攀爬101時，不僅可以一邊跟建築物裡的觀眾打招呼，還可以爬一爬坐下來調整手機音樂，甚至登頂的第一件事是掏出手機自拍，能發現101對他來說完全是小case，不過在電視前、直播前的觀眾可是看得相當膽戰心驚，光是看著霍諾德腳下景色就先雙腿發軟。霍諾德在上午10點31分攻頂台北101，創下了新紀錄，也讓為他緊張的民眾們終於鬆一口氣。而在結束後，等待在台北101樓下的民眾也開始為自己記錄這歷史性的一刻，搶跟霍諾德的起攀點合照，只見有人拿著霍諾德應援牌一起拍、有人手摸柱子，感受霍諾德登頂的強心臟與勇氣，讓平常不會特別注意的1樓外牆，瞬間變成新一波打卡景點。