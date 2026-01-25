NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星周末即將於下個月在加州英格爾伍德（Inglewood）的直覺巨蛋（Intuit Dome）登場，但這場籃球盛事今（25）日傳出令人遺憾的消息。根據美聯社與《HoopsHype》報導，已連續奪得三屆灌籃大賽冠軍的麥克·麥克朗（Mac McClung）證實，他將不會參加2026年的NBA灌籃大賽，正式宣告放棄挑戰史無前例的四連霸。

灌籃大賽傳奇謝幕　麥克朗：已準備好動作將於賽後公開

現年27歲的麥克朗目前效力於芝加哥公牛隊旗下的G聯盟球隊溫迪城公牛（Windy City Bulls）。他是NBA歷史上唯一一位達成灌籃大賽三連霸的球員，並與生涯累積三冠的羅賓森（Nate Robinson）並列為史上獲得最多灌籃大賽冠軍的人。

雖然決定不參賽，但麥克朗在聲明中透露了一個讓球迷驚喜的消息：他其實已經為今年的比賽準備好了一些全新動作。他表示，會在全明星賽結束後，對外發布這些原定於賽場上展示的扣籃影片。

憑一己之力救起灌籃大賽　麥克朗實力傲視職業聯盟

麥克朗自2021年踏入職業以來，雖然在NBA例行賽的出場機會不多（生涯至今僅出賽9場），但他過去三年的表現被公認是「憑一己之力救回了灌籃大賽」。本賽季麥克朗曾為印第安那溜馬隊出賽3場，雖然隨後在11月被裁掉轉戰G聯盟，但他在G聯盟展現了宰制級的實力。

目前麥克朗在G聯盟出賽22場，繳出場均25.0分、3.0籃板與7.2助攻的優異成績單。根據估算，他在G聯盟的年薪與相關代言收入，合計可為他帶來約10萬至15萬美元的收入（約折合新台幣321萬至481萬元），這還不包括他身為頂尖扣將所帶來的商業贊助價值。

▲灌籃大賽三連霸王者麥克朗（Mac McClung）確認不再參賽，2026年灌籃王確定將易主。（圖／美聯社／達志影像）
聯盟急尋新「救世主」 全明星賽扣籃熱度堪憂

隨著麥克朗正式宣布退出，2026年全明星週末的主辦方洛杉磯快艇隊與NBA聯盟正面臨新的挑戰。在過去幾年高度依賴麥克朗帶動收視率的情況下，誰能填補這位「史上最強灌籃者」留下的星光空缺，將成為聯盟目前最頭痛的問題。

消息來源：HoopsHype

