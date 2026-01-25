隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日臨近，目前以25勝21負暫列西區第八的金州勇士隊正積極尋求補強。根據知名記者布萊特·西格爾（Brett Siegel）的最新報導，勇士隊補強的首要目標鎖定在紐奧良鵜鶘隊的年輕側翼特雷·墨菲（Trey Murphy III），然而這筆潛在交易目前正深陷僵局。勇士隊的終極目標仍然是「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），但需要他本人主動提出交易。
勇士強烈渴求墨菲 鵜鶘開價高昂且態度堅決
勇士隊對墨菲的欣賞早已是聯盟中「公開的秘密」。本賽季勇士已多次致電鵜鶘詢問交易可能性。據悉，對手球隊普遍認為鵜鶘對墨菲的要價極高，至少需要「數個首輪選秀權加上1至2名年輕球員」。
儘管勇士誠意十足，但鵜鶘方面的態度十分強硬。消息來源指出，鵜鶘已明確告知各隊，他們目前完全沒有送走墨菲的打算。除了勇士，多倫多暴龍隊也曾對墨菲表達過興趣，但同樣無功而返。
棄追波特與考慮老友 勇士仍緊盯阿德托昆博動向
除了墨菲，勇士內部也曾討論過追求布魯克林籃網隊前鋒「MPJ」麥可·波特（Michael Porter Jr.）的可能性。然而，波特在2026-27賽季的薪資高達4080萬美元（約合新台幣13.1億元），如此高昂的合約加上籃網不肯輕易放人的態度，讓勇士以及洛杉磯湖人目前已基本放棄追求波特。
此外，勇士也考慮過迎回老朋友安德魯·威金斯（Andrew Wiggins）。威金斯在先前巴特勒（Jimmy Butler）的交易案中被送往熱火，雖然他在邁阿密的動向尚未明確，但他與勇士曾在2022年攜手奪冠，雙方仍保有深厚情誼。
西格爾特別強調，勇士目前最大的補強「終極方案」依然存在於密爾瓦基：「如果揚尼斯·阿德托昆博提出交易申請，勇士絕對會全力以赴。除此目標外，他們將持續嘗試推動心儀的方案，但目前鵜鶘並未在墨菲的交易中讓步。」
消息來源：hoopsrumors.
