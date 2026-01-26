隨著2月5日交易截止日步步逼近，金州勇士隊與年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）之間的緊張關係似乎已走到盡頭。由於球星吉米·巴特勒（Jimmy Butler）遭逢ACL撕裂傷勢賽季報銷，勇士補強側翼的需求迫在眉睫。《運動畫刊》記者喬伊·艾克利（Joey Akeley）今日公布了以庫明加為核心籌碼的十大交易目標排名，為柯瑞（Stephen Curry）尋找最強援軍，其中紐奧良鵜鶘大將墨菲（Trey Murphy III）排名第一。
墨菲榜首 威金斯僅列第3
在巴特勒受傷後，勇士比以往更需要具備身高且擁有高產得分能力的球員。紐奧良鵜鶘的特雷·墨菲憑藉出色的合約價值與爆發性得分，被評為第一目標；而曾是2022年奪冠功臣、現效力熱火的威金斯（Andrew Wiggins）則在名單中排在第3位。
十大交易目標詳細排名
1.特雷·墨菲（Trey Murphy III）：不僅本季場均22.3分且具備38.1%三分命中率，更持有4年1.12億美元（約新台幣35.2億元）的超值合約，是勇士能長期持有並與柯瑞搭配的夢幻人選。
2.麥可·波特（Michael Porter Jr.）： 清單中最強的得分手，場均25.4分。雖然合約高昂，但他6呎10吋的身高與頂級外線手感，能在巴特勒缺陣期間提供最強火力支援。
3.安德魯·威金斯（Andrew Wiggins）： 近期傳出勇士探討迎回這位2022年冠軍成員。威金斯能防守且三分命中率達39.8%，是填補6呎7吋側翼空缺的即戰力。
4.納吉·馬歇爾（Naji Marshall）： 本季表現處於生涯巔峰，近期場均22.2分。本季薪資僅900萬美元（約新台幣2.8億元），是全聯盟CP值最高的球員之一，能提供防守與組織。
5.傑拉米·格蘭特（Jerami Grant）： 典型的3D側翼，三分穩定度高，場均19.2分。雖合約偏貴（明年約新台幣10.7億元），但在天賦與代價之間取得了良好的平衡。
6.赫伯·瓊斯（Herb Jones）： 市場上防守最強的側翼，但由於勇士目前急需得分填補巴特勒的缺口，僅場均9.1分的瓊斯排名因此下滑。
7.尼克·克拉克斯頓（Nic Claxton）： 若勇士決定升級中鋒而非側翼，克拉克斯頓是最佳選擇。他具備優異傳球與防守，且未來合約金額逐年遞減，有利於薪資空間。
8.多曼塔斯·沙波尼斯（Domantas Sabonis）： 能作為進攻核心的內線，但在巴特勒受傷後，勇士更需要外線威脅。沙波尼斯缺乏禁區外得分能力且合約龐大，僅列第8。
9.RJ·巴瑞特（RJ Barrett）： 具備場均19分的能力，雖然外線與防守尚有進步空間，但暴龍隊似乎有意送走他，勇士有機會在庫明加交易案中獲得。
10.麥爾斯·布里吉斯（Miles Bridges）： 具備19分得分水平的側翼，雖然防守與外線不穩定，但媒體報導勇士對他確實保有一定的交易興趣。
特別提及：小賈倫·傑克森（Jaren Jackson Jr.）
艾克利指出，雖然傑克森天賦上他應排在首位，但因其明年起薪高達4900萬美元（約新台幣15.4億元），會讓勇士薪資結構徹底崩盤，加上尚無傳聞連結，故列為榮譽提名。
消息來源：運動畫刊
