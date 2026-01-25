在西區競爭激烈的NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季，休士頓火箭隊目前以27勝16負暫居西區第4位。儘管戰績不俗，但火箭教練團仍對後場防守與組織深度感到憂心。根據美國媒體《Dallas Hoops Journal》最新交易提案，火箭有望與芝加哥公牛隊達成一項「2換2」的重磅交易，試圖引進具備強悍防守能力的後衛多森姆（Ayo Dosunmu）。

多森姆換史密斯　火箭補強後衛

火箭這一季主控梵維利特（Fred VanVleet）因傷缺陣，球隊非常缺少控球角色，戰績起伏很大。照跛交易架構中，火箭送出選秀權與史密斯根據知情人士透露，交易草案內容如下：

火箭獲得：多森姆（Ayo Dosunmu）、卡特（Jevon Carter）

公牛獲得：史密斯（Dorian Finney-Smith）、2028年首輪選秀權（前10順位保護）

對於火箭而言，這筆交易旨在解決范弗利特（Fred VanVleet）休息時的控球真空期；而公牛則能藉此換取選秀資產，並緩解後場過於擁擠的現況。

▲火箭管理層已開始在市場上試探前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）的交易價值，希望結合二輪選秀權，換回能填補范維利特（Fred VanVleet）報銷後空缺的即戰力控衛。（圖／美聯社／達志影像）
交易涉及球員排名與簡述

多森姆（Ayo Dosunmu） 本季場均貢獻14.4分、3.6助攻與2.7籃板，三分命中率高達45.9%。多森姆是公牛近年來最重要的發現，他具備頂尖的持球防守與外線火力。26歲的他正處於3年2100萬美元（約新台幣6.59億元）合約的最後階段，是市場上極具價值的即戰力後衛。

史密斯（Dorian Finney-Smith） 作為火箭本季的重要側翼補強，史密斯本季因傷病困擾表現起伏，場均僅3.2分、2.7籃板。雖然他下賽季薪資約1500萬美元（約新台幣4.71億元），但他卓越的3D（三分與防守）屬性能為公牛提供急需的鋒線深度。

卡特（Jevon Carter） 一名經驗豐富的防守型控衛，場均約5.7分。雖然在公牛的發揮空間受限，但他在關鍵時刻的「貼身防守」能力，能為火箭的板凳席增添韌性。其合約僅約600萬美元（約新台幣1.88億元），是極佳的薪資配平人選。

火箭強化防守 衝擊西區三強

隨著杜蘭特（Kevin Durant）季初加盟，火箭已正式開啟爭冠窗口。多森姆的加入能有效分擔防守對手王牌球星的壓力，並為休士頓的外線增添更多穩定性。對於公牛而言，這筆交易則能讓他們更靈活地圍繞吉迪（Josh Giddey）與布澤里斯（Matas Buzelis）進行重建。

▲隨著杜蘭特（Kevin Durant）季初加盟，火箭已正式開啟爭冠窗口。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：Dallas Hoops Journal

