去年球季結束後正式宣布掛靴的道奇傳奇左投「書僮」克蕭（Clayton Kershaw），退役後的動向引發全球關注。根據美媒最新消息指出，美國三大電視網之一的NBC正展開強力攻勢，鎖定克蕭成為旗下招牌節目《週日棒球之夜》（Sunday Night Baseball）的首席棚內解說球評，期盼這位擁有3座賽揚獎的準名人堂球星能為球賽轉播注入全新能量。《The Athletic》資深記者馬錢德（Andrew Marchand）於25日在社群平台X上爆料：「克蕭是NBC運動部門最主要鎖定的對象。」報導指出，NBC極力看中克蕭在場上展現的棒球智慧，以及他作為道奇隊魂多年積累的超高人氣，認為他是接下球評最理想的人選。美媒《Heavy》也對這項潛在合作表示全力支持，評論道：「克蕭在職業生涯中始終展現出對棒球很深層的理解，他的轉行幾乎是無縫接軌。若能接下此職，他能將深厚的知識推廣給全球觀眾，對NBC而言這更是娛樂價值極高的投資，簡直是『上天安排的完美組合』。」現年37歲的克蕭生涯17個賽季全數獻給洛杉磯道奇隊，累計拿下223勝、3度榮獲賽揚獎殊榮，是大聯盟史上最具代表性的左投之一。儘管外界對於他是否會認真考慮進入媒體圈仍持保留態度，但球迷已紛紛敲碗，期待能在螢光幕前看到這位傳奇球星剖析戰術。值得一提的是，克蕭雖然已從大聯盟賽場引退，但他預計將於3月代表美國隊參加第6屆世界棒球經典賽（WBC），在那之後是否會正式亮相螢光幕前，將成為今年棒壇最受矚目的話題。