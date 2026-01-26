我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德抱完老婆桑妮後，立刻拿出手機與老婆自拍，還不忘對鏡頭揮手，跟兩個女兒打招呼。（圖／IG@netflixsports）

美國傳奇極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功徒手無裝備登頂台北101，寫下個人生涯新紀錄，攻頂後他直接在鏡頭前放閃老婆桑妮（Sanni McCandless），兩人互動甜度爆表。而這段賺人熱淚的愛情竟然是一見鍾情，一段從簽書會開始的緣分就這樣讓兩人默默走過10年，不僅結了婚還育有兩名女兒。霍諾德與桑妮的相識，起點其實相當戲劇化，兩人第一次見面是在霍諾德的簽書會上，當時桑妮完全不知道對方是攀岩界的傳奇人物，只知道對方是成功的運動員，活動中她被霍諾德的幽默談吐吸引，因此她在簽名時鼓起勇氣，遞上一張寫有自己電話號碼的紙條，想不到霍諾德真的收下並主動聯繫，兩人也因此展開約會，從陌生到心動，只差一張紙條的距離。隨著感情加溫，桑妮才逐漸發現，眼前這個男人竟是「無繩徒手攀岩」的極限運動玩家，不過桑妮並沒有選擇退縮，反而在背後默默支持，因此兩人於2020年正式結婚，目前育有兩名女兒，桑妮不只是妻子，更是霍諾德冒險路上最重要的後盾。此次霍諾德挑戰徒手攀爬台北101，桑妮再度展現「愛相隨」精神，全程陪伴來台，攀爬當天她先搭電梯到60樓，隔著玻璃窗替正在外牆的丈夫加油，隨後再前往91樓耐心等候，桑妮事後坦言，在等待過程中內心極為緊張，不斷擔心溫度、風速與天候變化會影響丈夫的安全，但仍選擇相信他的判斷與能力。當霍諾德完成攻頂、垂吊回到91樓時，第一時間便衝向妻子，緊緊擁抱並送上親吻，完全不避諱鏡頭，大方放閃，隨後他也立刻拿起手機與老婆自拍，對著鏡頭向家中的兩個女兒打招呼，結束這場高風險挑戰。從簽書會上一張紙條，到並肩站在世界級地標的高空，霍諾德與桑妮的一見鍾情，已走過10年歲月，對霍諾德而言，桑妮不只是見證他站上頂峰的人，更是讓他每一次出發前、都能安心回家的存在。