隨著競爭對手紐約大都會隊以高價標下密爾瓦基釀酒人隊王牌帕拉塔（Freddy Peralta），加上另一目標高爾（MacKenzie Gore）也轉投德州遊騎兵，紐約洋基隊的先發輪值補強計畫被迫調整。根據隊媒《Yanks Go Yard》報導，目前洋基僅透過交易換來左投威瑟斯（Ryan Weathers），預計將採取「觀望策略」，優先評估羅登（Carlos Rodón）與王牌柯爾（Gerrit Cole）傷癒復出後的狀態。若輪值表現不如預期，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）預計將在7月交易截止日前發動重磅交易。以下是外媒列出洋基必須鎖定的五大早期觀察目標，其中底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）也在列。
洋基補強輪值 五大交易目標
⚾1. 邁阿密馬林魚：艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）
身為2022年國聯賽揚獎得主，艾爾康塔拉在2024年因湯米強（TJ）手術整季報銷，2025年復出後表現起伏，但下半季ERA已回穩至3.33。他目前處於合約最後一年，年薪1730萬美元（約折合新台幣5.4億元），是洋基長期關注的對象。若他能恢復賽揚等級的身手，將是截止日前最熱門的目標。
⚾2. 明尼蘇達雙城：萊恩（Joe Ryan）
雖然雙城高層宣稱要圍繞萊恩重建，但雙方近期因50萬美元的薪資仲裁爭議鬧僵，關係出現裂痕。萊恩具備優異的控球與耐投屬性，其合約控制權可延續至2027年，對追求長期穩定性的洋基極具吸引力。
⚾3. 明尼蘇達雙城：羅培茲（Pablo Lopez）
雙城隊另一位主力羅培茲也被視為可能離隊的人選。30歲的他明年起合約年薪達2175萬美元（約折合新台幣6.8億元），對小市場球隊如雙城是不小的負擔。他在健康時表現極具宰制力，去年出賽期間ERA僅2.74，是標準的二號先發即戰力。
⚾4. 辛辛那提紅人：辛格（Brady Singer）
辛格雖然不是頂級王牌，但他是可靠的「吃局數高手」，預期ERA約落在4.00左右。由於合約即將到期，加上紅人需騰出位置給陣中多位潛力新秀，他被交易的可能性極大。對於洋基而言，他會是代價較低且實用的輪值中後段補強方案。
⚾5. 底特律老虎：史庫柏（Tarik Skubal）
這被視為交易市場的「終極大獎」。儘管老虎隊尚未正式宣布出售，但史庫柏提出的3200萬美元（約折合新台幣10億元）破紀錄仲裁要求，讓雙方關係降至冰點。身為聯盟頂尖左投，若老虎戰績持續低迷，為了避免白白流失，洋基或許會被迫梭哈籌碼發動撼動聯盟的史詩級交易。
消息來源：Yanks Go Yard
