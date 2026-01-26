我是廣告 請繼續往下閱讀

在NBA美國職籃（National Basketball Association）這種充滿肌肉碰撞與頂級競爭的世界裡，最能讓「魔獸級」新星瞬間變回平凡小男孩的，恐怕只有家人的熱情。休士頓火箭隊的阿門·湯普森（Amen Thompson）與底特律活塞隊的奧薩爾·湯普森（Ausar Thompson）這對雙胞胎兄弟，近日就因為奶奶在賽後的「魔性拍照」舉動，意外成為社群媒體上的溫馨笑點。這對在2023年選秀會分別奪下第4與第5順位的兄弟，不僅是聯盟首對同屆前五順位的親兄弟，更是家族的驕傲。國外論壇Reddit上的球迷感嘆道：「想像一下，你的兩個孫子都是地球上前1%的籃球天才，換作是我，我也會化身瘋狂攝影師！」更有網友精算，能同時擁有兩位NBA頂尖球星孫子的機率，簡直是只有「0.0001%的奇蹟」。讓廣大網友爆笑並瘋傳的，是奶奶那種「無視孫子求饒」的拍照執念。儘管兩兄弟在賽後疲累不堪，甚至已經開口求饒：「阿嬤，別再拍了！」但奶奶和媽媽仍不斷餵食和拍照，不斷調整角度、蠕動身軀，只為了捕捉孫子最帥的一面。這樣的舉動也讓不少人直呼：「這是自己和NBA球員最像的時刻」，友人表示：「奶奶在那邊瘋狂找角度的樣子，簡直像極了我家阿嬤！」這種「阿嬤覺得孫子很帥」、「阿嬤覺得孫子沒吃飽」的親情互動，瞬間消解了職籃賽場的火藥味，更讓不少球迷直呼「看完想打電話回家了」。