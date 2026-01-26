我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲（左起）擔任陳漢典、Lulu的婚禮證婚人，昨日也證實真的有包200萬元紅包。（圖／記者蘇詠智攝）

▲Lulu的爸爸（左1）開計程車多年，昨日找來整個車隊替女兒送嫁。（圖／Lulu 黃路梓茵臉書）

▲關穎（如圖）說自己曾被精品店櫃姐甩臉色，讓陶晶瑩很訝異。（圖／資料照）

《NOWNEWS今日新聞》為讀者掌握今（26）日的熱門娛樂話題搶先看，Lulu、陳漢典昨晚在文華東方酒店舉行盛大婚禮，席開70桌眾星雲集；其中吳宗憲兌現承諾包200萬元、康康也包了8.8萬元，推估整場禮金可破千萬。而Lulu昨日由55688台灣大車隊護送出嫁，原因藏洋蔥。另外，關穎日前上陶晶瑩的廣播節目聊天，坦言自己被精品櫃姐甩臉色過，讓陶晶瑩相當訝異，該話題也引發網友討論。綜藝天王吳宗憲過去就承諾過，如果陳漢典跟Lulu結婚，他要包200萬元紅包，本來是在開玩笑，想不到兩人私下真的交往更互許終身，因此吳宗憲昨日參加婚禮時也證實，自己已送出200萬元大紅包。除了吳宗憲外，昨日出席的演藝圈前輩還包含康康、王偉忠、苗可麗、洪都拉斯、許效舜等，紅包出手應該也都很大方，推估Lulu、陳漢典大婚禮金破千萬。昨日Lulu出嫁時，由55688台灣大車隊護送，原因其實很暖心，因為Lulu的爸爸就是計程車司機，從業將近20年，昨日終於接到生涯「最重要任務」，那就是載女兒出嫁，場面盛大又溫馨。不過Lulu爸也相當幽默，出發時還真的按下跳表，讓Lulu、陳漢典當場笑出來；到達目的地後，Lulu爸也慎重印出125元的收據交給陳漢典，象徵把女兒託付到他手中，送嫁儀式讓人笑中帶淚。女星關穎日前登上陶晶瑩的podcasts節目，暢談高奢精品銷售潛規則，引發熱議。陶晶瑩分享陪貴婦血拼時，竟被要求走側門，櫃姐態度還很囂張，讓她氣到在心裡怒罵「要不要我打你。」而貴為名媛的關穎也說自己同樣遇過被櫃姐甩臉色的案例，櫃姐會故意提其他有錢人的名字出來說嘴，企圖勾起她的攀比心態，想刺激她消費，這種手法讓陶晶瑩聽後也震驚直呼：「她不知道你是誰啊？｣