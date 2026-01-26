全美正遭受強烈冬季風暴與極端嚴寒襲擊，惡劣天氣也重創NBA美國職籃（National Basketball Association）賽程。聯盟於今（26）日緊急宣布，原定於今日舉行的「金塊對戰灰熊」以及「獨行俠對戰公鹿」兩場例行賽，因曼菲斯與密爾瓦基兩地的極端氣候導致交通癱瘓及安全疑慮，確定延期舉行，補賽日期將擇日公布。
曼菲斯路面結冰大停電 金塊、灰熊開打前3小時喊卡
曼菲斯地區自當地時間上周六起便持續遭遇降雪與凍雨襲擊，導致電線、樹木結冰引發大規模停電與道路封鎖。儘管金塊隊、灰熊隊球員及裁判組皆已抵達曼菲斯，但因氣溫驟降導致路面二次結冰，當地相關部門已呼籲民眾避免外出。
NBA官方在比賽開球前不到3小時發布延賽公告，以確保球員與球迷的安全。金塊隊目前正觀察曼菲斯國際機場的運行狀況，預計週三將回主場面對活塞；而灰熊則計畫明日客場挑戰火箭，但一切仍視天氣而定。
獨行俠滯留機場數小時 挑戰公鹿之行被迫喊停
另一場受災災區位於密爾瓦基。原定於今日上午8點舉行的公鹿主場迎戰獨行俠之戰，因獨行俠的飛機昨日無法順利起飛，導致整支球隊滯留在達拉斯。
據了解，獨行俠的航班一度在達拉斯愛田機場（Love Field Airport）滯留數小時，最終因無法克服惡劣氣候，聯盟決定延後此場比賽。這對急於搶勝的兩隊來說，無疑增加未來賽程安排的負擔。
公鹿球團將全場美食全數捐贈收容所
與獨行俠之戰確定延賽後，公鹿官方隨後發表聲明，宣布與主場球館總裁Josh Glessing合作，將當晚準備的所有餐食全數捐贈給當地收容所。
公鹿球團在聲明中表示：「雖然今晚的比賽宣布延賽，但我們決定將原定供應給攤位與高級VIP區的所有餐食，分享給社區中有需要的人們。」此次愛心行動得到了當地慈善組織「旅居者家庭和平中心」與「飢餓專責組」的全力協助，確保食物能迅速送往收容機構。
根據球團公布的菜單，這批捐贈物資相當豐盛，充滿異國風味，包含：德國大香腸、美式熱狗、香濃通心粉奶酪、墨西哥辣椒起司通心粉、烤雞、牛肉塔可、配上起司醬的椒鹽脆餅，以及墨式燉豬肉與墨西哥街頭玉米等。
湖人專機緊急撤離達拉斯！改機場成功起飛趕赴芝加哥
值得一提的是，剛在達拉斯完成客場賽事的洛杉磯湖人隊，也險些被困在冰天雪地中。名記史坦（Marc Stein）報導指出，湖人原計畫於今日飛往芝加哥準備明日對陣公牛的比賽，但因達拉斯愛田機場天候過於惡劣，湖人專機緊急將起飛點改為達拉斯-沃斯堡國際機場（DFW）。
最終湖人專機已成功起飛趕赴芝加哥，預計能準時參加明日上午9點客場面對公牛的比賽。
消息來源：NBA
