新賽季脫胎換骨、長期穩居東區龍頭的底特律活塞，今（26）日在主場迎戰沙加緬度國王。活塞狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）徹底擺脫上一場比賽的低迷陰影，展現統治力繳出29分、11助攻、5籃板、3抄截與1阻攻的超全能數據，帶領活塞以139：116輕取國王，不僅及時止敗，更送給國王慘澹的5連敗。上一場不敵火箭、連勝止步的活塞，此役勢必希望終止連敗。康寧漢從首節便展現極強的進攻侵略性，頻頻利用身材與速度優勢單打國王老將「威少」威斯布魯克（Russell Westbrook）。康寧漢半場就瘋狂出手17次，砍下19分、8助攻，串聯起活塞的進攻，幫助球隊在半場結束時就轟下驚人的78分，取得13分的領先優勢。易籃再戰後，國王依然無法限制康寧漢的發揮。他全場22投13中，其中三分球5投3中，繳出29分、11助攻、5籃板、3抄截與1阻攻的超全能數據，完全主宰了比賽節奏。反觀休賽期積極補強卻表現不佳的國王，目前戰績慘不忍睹。領著底薪的威斯布魯克雖繳出13分、4助攻展現一定的水準，但在對位康寧漢時顯得力不從心。國王核心小薩博尼斯（Domantas Sabonis）僅進帳12分、7籃板，球星影響力與活塞狀元郎相比高下立判。活塞此役再次打出引以為傲的團隊籃球，全隊共8人得分上雙。內線新星杜倫（Jalen Duren）效率驚人，全場8投7中貢獻18分，與康寧漢內外開火，早早將比賽打進垃圾時間。拿下這場大勝後，活塞目前仍以5場勝差遙遙領先東區第二的波士頓塞爾提克。接下來，活塞將迎接極具考驗的「西區三連客」之旅，依序挑戰丹佛金塊、鳳凰城太陽與金州勇士。由於這三支球隊近期均飽受傷病困擾，外界看好這支「東區新霸主」能趁勢橫掃西區，進一步鞏固東區第一的地位。