根據NBA資深記者羅賓遜（Brandon Robinson）報導，紐奧良鵜鶘目前積極追求曼菲斯灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant），試圖打造由2019年選秀狀元威廉森（Zion Williamson）與榜眼莫蘭特聯手的2019年選秀的夢幻連線。然而，儘管鵜鶘開出多套包含明星後衛在內的籌碼，雙方目前仍因「首輪選秀籤」的附加條件陷入僵局。
鵜鶘「孤注一擲」豪賭 三大交易方案曝光
鵜鶘隊近期試圖透過多套方案探詢灰熊意願，希望藉由莫蘭特的加入，讓球隊瞬間躍升為全聯盟最具收視吸引力與競爭力的勁旅。報導指出，雙方討論的具體籌碼如下：
方案一： 鵜鶘送出普爾（Jordan Poole）、莫瑞（Dejounte Murray）；得到灰熊莫蘭特、波普（Kentavious Caldwell-Pope）。
方案二： 鵜鶘送出普爾、魯尼（Kevon Looney）；得到灰熊莫蘭特。
方案三： 鵜鶘送出普爾、霍金斯（Jordan Hawkins）及小喬丹（DeAndre Jordan）；得到灰熊莫蘭特。
灰熊堅持要「首輪籤」 鵜鶘寸步不讓拒加碼
儘管鵜鶘願意送出普爾與莫瑞等具備實力與經驗的即戰力，但灰熊隊態度依舊強硬。灰熊高層認為，像莫蘭特這種具備主宰世代天賦的核心球員，單純「球員換球員」難以匹配其身價。
最新消息指出，灰熊隊開出強硬條件：「任何交易方案都必須額外附帶『至少一個首輪選秀籤』」，作為球隊未來的保險。然而，鵜鶘方面對此堅決反對，認為目前的球員籌碼已足以匹配莫蘭特，拒絕在交易中追加任何選秀權。
狀元榜眼能否重聚？全聯盟高度關注
莫蘭特本賽季場均繳出19.5分、8.1助攻，目前雖處於養傷狀態，但其撕裂防線的能力無庸置疑。若雙方最終達成共識，2019年最強的兩位新星將在紐奧良聚首，這不僅將改變西區競爭版圖，更將創造NBA近年來頗具話題性的雙人組合。目前雙方談判仍處於拉鋸戰，這場關於天賦與未來的豪賭能否成交，全世界球迷都在看。
消息來源：羅賓遜（Brandon Robinson）
