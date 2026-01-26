美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101，一名白衣女子被Netflix直播拍到，蹲在窗邊朝聖霍諾德，因此遭部分網友痛罵「丟台灣的臉」、「會干擾霍諾德」。對此，白衣女子今日凌晨出面道歉，表示自己昨天只是跟著在101上班的父親進入大樓，沒有想干擾霍諾德；從白衣女的帳號也可看出她還是學生，被網暴讓人心疼。
101內部觀眾挨批干擾霍諾德、丟台灣人的臉
昨日有網友在Threads發文，截圖一名白衣女子蹲在窗邊看霍諾德攀爬台北101的照片，痛批：「這些想近距離看熱鬧的人有沒有想過可能讓Alex Honnold分心而發生意外？」更有偏激者怒罵那些在建築內觀看霍諾德的粉絲都是在丟台灣的臉，害他嚇到摔下來怎麼辦？
白衣女蹲窗邊挨罵 發文道歉反惹心疼
對此，白衣女本人今日凌晨出面道歉，「大家好我是照片中的女生，早上跟著爸爸去公司，並且也確定主辦單位並沒有禁止在室內拍攝，想說去碰碰運氣會不會看到，於是爬上窗台蹲在那個小小的位子，完全沒有想過會被（直播）拍到」。她難過地說希望沒有影響到霍諾德，很抱歉造成大家觀感不佳，而她帳號顯示還是名學生，年紀輕輕就遭受網路砲火，想必內心很不好受。
不少網友看了她的道歉文，反而心疼她被罵，認為霍諾德並沒有要求101清場，清楚知道建築物裡面有人，爬到一半還不時跟玻璃內的觀眾打招呼，從此點就可看出，101大樓內部的觀眾對他來說根本沒影響。因此網友安慰白衣女，「我覺得妳沒錯，是那個帳號自己抓妳出來公審。大家都在那邊隔著玻璃嘻嘻哈哈，妳只是蹲在那，哪有什麼事，Alex覺得有防礙早就要求清場了」。
霍諾德爬101心情超嗨 過去只能孤獨攀岩
另外也有許多粉絲認為，101內部有人對霍諾德來說根本就不算干擾，他反而很享受這次的經驗。霍諾德爬到一半中場休息時，Netflix主持人就有問他，看到大樓裡有人跟他自拍、打招呼是什麼感覺？霍諾德當時笑著回答：「這跟我以往孤獨的攀登經驗很不一樣，像在跟大家分享這個瘋狂的經歷，我想這些人很多都是在這裡的辦公室工作，他們以後看這扇窗戶的感覺，大概永遠不一樣了」。
霍諾德攀登101的全程影片《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper LIVE）現已於Netflix全球熱播，他只花91分鐘就登頂的超狂過程，大家可透過節目回味。
