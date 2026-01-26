我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士在經歷「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷的沉重打擊後，今（26）日遠征明尼蘇達展現強大韌性。儘管開賽因槍擊事件延期一天，且面臨主力缺陣困境，勇士仍在當家球星柯瑞（Stephen Curry）領軍下，靠著第三節38：17的毀滅性攻勢徹底擊潰對手。終場勇士以111：85大勝灰狼，不僅終結對戰5連敗，也讓灰狼深陷5連敗泥淖。自巴特勒確診前十字韌帶（ACL）撕裂報銷後，勇士戰力受挫，接連不敵暴龍與獨行俠。今日在庫明加（Jonathan Kuminga）等小將持續缺陣下，柯瑞展現領袖價值。灰狼開賽雖派出防守悍將輪番消耗柯瑞體力，試圖鎖死勇士的絕對核心，但柯瑞下半場改打無球，因此成功撕裂灰狼防線。全場柯瑞18投7中，高效貢獻26分、7助攻、2籃板，更完成4次抄截。在柯瑞強大的「吸怪」能力下，勇士全隊6人得分上雙，穆迪（Moses Moody）手感最為火燙，轟進5記三分球奪下19分，成為柯瑞身旁最得力的助手。雙方上半場打得極為膠著，前兩節進攻效率都偏低，半場結束勇士僅以47：46領先1分。然而易籃後戰況瞬間傾斜，勇士在第三節重現招牌的「勇三瘋」，單節狂灌38分並淨勝灰狼21分，一舉將領先優勢擴大至20分以上，讓灰狼主場瞬間鴉雀無聲。灰狼方面，少主愛德華茲（Anthony Edwards）雖獨拿32分、11籃板，但全場發生高達8次失誤，幾次關鍵傳球遭柯瑞識破，嚴重打擊球隊士氣。而內線核心蘭德爾（Julius Randle）表現低迷，11投僅2中、得11分，在攻防兩端皆無法有效與勇士抗衡，成為慘敗的戰犯之一。這場大勝對勇士而言意義非凡，不僅是巴特勒受傷後的第一勝，也成功報了上季季後賽被灰狼淘汰的一箭之仇。根據賽程安排，兩隊在今日比賽後將沒有休息時間，明日將繼續在灰狼主場進行賽季第三次交鋒。面對傷兵滿營卻鬥志高昂的勇士，急需止敗的灰狼能否及時調整，將是值得關注的焦點。