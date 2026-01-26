金州勇士繼明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶斷裂賽季報銷後，陣中潛力新星庫明加（Jonathan Kuminga）也傳出傷情。勇士球團近日證實，庫明加在對陣獨行俠一戰受傷，經核磁共振（MRI）檢查後診斷為「左膝骨挫傷」。根據目前美媒《ClutchPoints》報導指出，「庫明加目前沒有明確的回歸時間表。」由於NBA交易大限將近，這場傷病不僅衝擊勇士輪替，更讓庫明加的交易行情蒙上陰影。
落地受傷驚魂！高效演出被迫喊卡 科爾嘆：太可惜了
傷病發生在日前交手獨行俠的第二節末段。當時庫明加帶球切入上籃遭到犯規，落地時左腿明顯過度伸展。儘管他忍痛完成兩次罰球，但隨即因不適主動要求退場。原本球團對外宣稱僅是「膝蓋酸痛」，且工作人員一度向美媒《ClutchPoints》透露傷勢「沒大礙」，但最終檢查結果卻顯示為更嚴重的骨挫傷。
在庫明加退場前，他僅出賽9分鐘便以3投3中的完美命中率攻下10分，外帶2抄截、2助攻。勇士總教練科爾（Steve Kerr）對此感到萬分無奈，他在受訪時感嘆：「太可惜了，他正打出生涯最好的表現。下半場少了他在場上，對我們的戰力造成了巨大打擊。」
巴特勒報銷後的唯一希望？重返輪替卻遇傷痛攪局
事實上，在庫明加重返輪換陣容後的兩場比賽中，他表現極為神勇，合計30分鐘的出場時間內13投10中、狂砍30分。在巴特勒報銷後，庫明加原被視為勇士止跌回升的關鍵戰力。然而，骨挫傷將讓他缺席今日與明日對陣灰狼的背靠背賽事，甚至不排除長期休戰的可能性。
庫明加歸期未定 未來去向超謎
在庫明加傷病之外，最令外界關注的是他的動向。根據《ClutchPoints》報導，即便在庫明加被重新回到輪替陣容並打出成績後，他「賣我」的念頭從未改變，仍是勇士手中最具價值的交易籌碼。
隨著交易截止日倒數兩週，這場傷病讓勇士高層陷入兩難。目前還不清楚庫明加在交易大限前，是否還有機會代表勇士出戰。究竟這位潛力大前鋒會以「傷兵身分」離隊，還是最終留隊待命？這場傷病驚魂已讓勇士的未來佈局更顯撲朔迷離。
消息來源：《ClutchPoints》
