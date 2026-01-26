紐奧良鵜鶘今（26）日作客聖安東尼奧馬刺，雖然兩隊戰績差很大，但場上兩位「狀元郎」的對決始終是球迷焦點。鵜鶘球星「胖虎」威廉森（Zion Williamson）在比賽中超狂的身體素質，面對身高7呎4吋的「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）的防守，威廉森直接用速度「一步過」，上演一記輕鬆的暴力灌籃，讓這位天才長人只能望球興嘆。

坦克切入太兇猛　斑馬腳步跟不上

這精彩的一幕發生在第二節初段。當時威廉森在三分線外持球，形成與文班亞馬一對一單打的局面。面對這位聯盟頂級的防守大鎖，威廉森並沒有太多花俏的運球，他觀察了一下防守站位後，瞬間壓低重心加速啟動。

儘管文班亞馬擁有誇張的臂展與防守覆蓋範圍，但在威廉森驚人的第一步爆發力面前，他的腳步移動顯然慢了一拍。威廉森瞬間切入擺脫防守，在無人能擋的情況下殺入禁區完成雙手爆扣。外媒形容，即便面對像「斑馬」 這樣的防守怪物，只要胖虎引擎啟動，誰擋在前面似乎都沒有任何差別。

鵜鶘不想被橫掃　威廉森扛進攻重任

現年25歲的威廉森本季只要保持健康，依舊是禁區的大殺器。他在本場賽前繳出場均22.0分、5.9籃板與3.4助攻，投籃命中率高達58.0％的優異數據。

這場比賽對鵜鶘來說有著不能輸的壓力。在本季例行賽前三次交手中，鵜鶘全數敗給馬刺。若這場再落敗，他們將面臨被馬刺單季「橫掃」（0勝4敗）的難堪局面，故威廉森的強勢進攻，也展現了球隊力求開胡的決心。


