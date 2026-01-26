美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日成功完成徒手攀登台北101的挑戰，外傳酬勞約為 50 萬美金（約新台幣 1570 萬元），刷新歷史紀錄也引起國際關注。然而，卻有不少亞洲家長看完後，直呼：「不能讓兒子看到！」留言區引起大票父母討論，金句連連讓人產生共鳴，像是：「爬那麼高幹什麼！你在職場也能爬那麼高嗎？」、「玩夠了沒？我數到3給我下來」。
霍諾德從5歲時就開始在室內攀岩館接觸攀岩運動，昨日他不僅徒手爬上高度508公尺的台北101，過程中更放開雙手向觀眾打招呼、坐在台北101的頂端平台上休息，讓不少人看了替他捏把冷汗，掀起亞洲父母討論。有網友在Threads上發文：「請用亞洲父母的口吻對坐在懸崖邊的霍諾德說一句話。」貼文引來800多則留言。
霍諾德成功爬上101 亞洲家長笑喊：不能讓兒子看到！
除了表示不能讓兒子看到，其他人則說：「讀書有爬101那麼認真就好了」、「天氣那麼冷還給我穿短袖」、「你皮在癢是不是！！」、「怎麼搞的全身髒，給我下來喔」、「你等一下就不要哭著叫我們救你下來」、「爬101是能當飯吃嗎？」、「很好玩嗎」、「你都已經40歲了怎麼還像小學四年級一樣？」
其中，留言區最常見的就是「我數到3給我下來」，讓網友笑虧：「顯然數到3是大家共同的心理創傷」、「留言區的大家看來都被PTSD很嚴重」，句句都充滿聲音。
霍諾德媽媽跟著爬 70歲攻頂酋長岩
霍諾德長期接觸極限挑戰，身為母親感到擔憂是人之常情，不過他的媽媽Deirdre Wolownick為了理解兒子的世界，自2009年58歲時開始接觸攀岩，從零開始克服恐懼，在66歲時第一次和兒子攻頂，到了2021年9月、她70歲時成功和一群朋友攻頂酋長岩，成為目前完成此壯舉的最年長女性。
資料來源：Threads
