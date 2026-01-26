美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日成功完成徒手攀登台北101的挑戰，創造歷史新紀錄，引發國際熱議。而霍諾德一舉一動也備受矚目，有網友發現他登頂後與老婆甜蜜自拍，手機竟沒有裝上保護殼，直呼：「他真的什麼都不怕，連手機都不裝殼，是個狠人。」其他人也笑回：「他是全世界最不可能手滑的人」、「他的iPhone不裝殼比他爬101還讓我緊張」。
霍諾德僅花91分鐘登頂 與老婆甜蜜自拍畫面閃瞎網
霍諾德花費91分鐘（1小時31分）就爬上高度508公尺的台北101，登頂後他開心和老婆自拍，記錄這美好的瞬間，畫面宛如偶像劇。不過霍諾德不僅帶著手機攀爬，甚至還沒裝保護殼，讓大票網友看了心驚膽顫。
霍諾德自拍1亮點掀熱議 網驚：連手機殼都沒裝
有網友在Threads上發文表示：「他真的什麼都不怕，連手機都不裝殼，是個狠人。」貼文一出引來近500則留言，其他人看了也直呼：「他有什麼抓不穩的？哪需要手機殼」、「他都沒裝防護了，為什麼手機要裝」、「手機：當時的我害怕極了」、「手機不裝殼，他真敢欸！」、「他是世界上最不可能手滑的人，不怕不怕」、「爬101都不手滑的人，為什麼要裝殼？」
事實上，霍諾德曾在2017年徒手攀登美國優勝美地國家公園的酋長岩，過程被拍成紀錄片《赤手登峰》，並奪下奧斯卡最佳紀錄片大獎。他當年在典禮外也示範握力器測試，右手83.4磅、左手94.8磅，相較一般人約30、有健身習慣者40到50的水準，驚人數據讓粉絲們嚇瘋。
資料來源：Threads
資料來源：Threads