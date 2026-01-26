我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德只花91分鐘就完成徒手攀登台北101的挑戰。（圖／記者葉政勳攝）

▲賈永婕表示成為台北101董事長，自己是很快樂，別人快不快樂就不知道了。（圖／記者朱永強攝影）

全球矚目美國攀岩家艾力克斯霍諾德徒手攀登台北101的極限挑戰，雖然他只用91分鐘就達成任務，也成功讓台北101受到各國觀眾的注意，連真人秀話題女王金卡戴珊都和她的妹妹們發布了相關內容。有人質疑霍諾德根本在玩命，台北101董事長賈永婕卻透露自己被說服的超可愛過程，表示霍諾德給她的信上強調，不是來玩命的、不用擔心，保證他家庭幸福，非常注重安全。台北101儘管早已不是全球第一高樓，要徒手攀爬外牆到最頂層，仍然有很大的危險性，許多觀眾光從電視上看都皮皮挫，不能相信霍諾德為何都沒有緊張。賈永婕當初接到他來信爭取在台北101進行挑戰，霍諾德還特別給她看自己的一對雙胞胎女兒可愛的樣子，讓她相信他的人生幸福、家庭美滿，絕對是很在意安全性。她最後被打動，稱給霍諾德「開了超級綠燈」。賈永婕讓霍諾德在台北101進行的驚人壯舉，有如效果絕佳的全球廣告，可是過程中也曾經發生原定日期天候不佳、延後進行引發各方爭議的風波，就算在霍諾德挑戰成功後，也還是有人擔心造成模仿效應，會有安全上的顧慮，賈永婕要承擔的壓力，可想而知。早在一個月前，她接受《驚奇玩起來》節目訪談時，就已經被問到從藝人變成台北101董事長，是不是每天壓力都很大，還是越來越快樂？她笑答：「其實我是很快樂的，其他人快不快樂我不知道。」當時節目中也提到霍諾德申請在台北101外牆徒手攀登的這件事，主持群聽了她被霍諾德說服的過程，都直呼：「好可愛。」賈永婕也稱有時候玩這種挑戰的人會有點瘋狂，而在霍諾德保證自己絕對很重視安全之後，她就覺得：「Why not?」就此拍板定案。