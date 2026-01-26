我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今早霍諾德（如圖）被目擊現身機場，準備搭機離台，立刻引起許多路過民眾搶拍。（圖／＠linmeimei0512授權提供）

▲霍諾德（如圖）成功攀登台北101，人氣飆漲。（圖／Netflix提供）

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日成功完成徒手攀登台北101的挑戰，外傳酬勞約為 50 萬美金（約新台幣 1570 萬元），刷新歷史紀錄也引起國際關注。今（26）日一早霍諾德準備離台，現身機場引起民眾目光。霍諾德來台動向備受矚目，老婆昨日受訪時也透露今日便會離開台灣，一早霍諾德也被目擊現身機場，準備搭機離台，立刻引起許多路過民眾搶拍，更有人對著他興奮大喊「Hero（英雄）」。而霍諾德也相當親民，面對粉絲合照來者不拒，並露出燦爛笑容，最後與老婆一起進入安檢區，離開時不忘與大家揮手道別。霍諾德老婆昨日受訪時透露，他完成挑戰後，第一件事就是來杯台灣特產的「珍珠奶茶」，被問到預計在台灣待到何時？老婆指出他們明天就要離開了，「我們已經在這裡待了一星期，這裡真的太棒了，我們玩得很開心」。根據《CNN》報導，霍諾德在準備攀登台北 101 的這幾天，頻頻出沒在 101 樓下的鼎泰豐。他的公關透露，霍諾德這幾天的晚上常去鼎泰豐品嘗小籠包和餃子，長年維持 99% 植物性飲食的他，特別喜歡餐廳提供的素食選項，讓他多次前來品嚐，公關表示：「他非常喜歡餃子，尤其是各種蔬食口味的。」