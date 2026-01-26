我是廣告 請繼續往下閱讀

▲火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）在上一場對陣活塞時，採取策略性輪休，讓本季傷病頻傳的伊森與芬尼-史密斯獲得喘息機會。（圖／美聯社／達志影像）

▲值得一提的是，灰熊在傷兵眾多的困境下，目前的先發中鋒是火箭上季的「第3中鋒」蘭代爾（Jock Landale）。蘭代爾本季在灰熊場均繳出11分、6籃板的穩健數據，但在整體陣容深度不足的情況下，灰熊過去5戰慘吞4敗（圖／美聯社／達志影像）

休士頓火箭近期氣勢如虹，近5場比賽狂拿4勝。明（27）日上午9點，火箭將回到主場迎戰目前排名西區第11、且陷入嚴重傷兵潮的曼菲斯灰熊。火箭迎來利多消息，2大鋒線大將伊森（Tari Eason）與「DFS」芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）確定同步復出，目標直指二連勝。火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）在上一場對陣活塞時，採取策略性輪休，讓本季傷病頻傳的伊森與芬尼-史密斯獲得喘息機會。伊森此前因腹部拉傷與腳踝扭傷缺席多場，而芬尼-史密斯則是火箭防守體系的關鍵拼圖。2人休息2天後，已不在最新的傷病名單中，確定將於明日正式回歸。烏度卡透露，伊森已經接近解除出場時間的限制。但芬尼-史密斯就完全不同了，烏度卡覺得他還需要更長的時間來恢復，去找到節奏。因此他把芬尼-史密斯的情況跟上賽季亞當斯（Steven Adams）相比。上個賽季火箭隊就一直非常謹慎地對待亞當斯的傷勢，給他的出場時間限制得非常嚴格。在去年3月之前，他每個月的場均出場時間都不能超過15分鐘。也就是說，如今的芬尼-史密斯平均出場時間可能也不會超過15分鐘。此外，經驗豐富的射手霍勒迪（Aaron Holiday）也有好消息，他的出賽狀態已從「缺陣」升級為「75%機率出戰（Probable）」。雖然范弗利特（Fred VanVleet）與亞當斯（Steven Adams）仍在缺席名單中，但火箭目前的陣容完整度已足以傲視對手。反觀來訪的灰熊隊，開季以來可謂命途多舛。不僅核心主將莫蘭特（Ja Morant）因左肘韌帶撕裂再度缺陣，先發中鋒埃迪（Zach Edey）、前鋒阿爾達馬（Santi Aldama）、後衛小皮朋（Scotty Pippen Jr.）等多名主要輪替球員皆無法出賽，整體戰力近乎腰斬。值得一提的是，灰熊在傷兵眾多的困境下，目前的先發中鋒是火箭上季的「第3中鋒」蘭代爾（Jock Landale）。蘭代爾本季在灰熊場均繳出11分、6籃板的穩健數據，但在整體陣容深度不足的情況下，灰熊過去5戰慘吞4敗，目前與西區第10的快艇已經有1場半的勝差，季後賽附加賽之路岌岌可危。目前火箭以27勝16敗的戰績暫居西區第4，勝率高達62.8%。雖然本季火箭偶爾會出現「遇弱則弱」的狀況，但近期連斬活塞、灰狼與馬刺等強敵，士氣正值巔峰。面對星光黯淡的灰熊，火箭只要能維持高壓防守並有效發揮主場優勢，拿下勝利應是勢在必得。這場比賽也是火箭鞏固西區前四、拉開與追兵差距的關鍵戰役。