美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市近期因聯邦探員執法過當致死案陷入嚴重動盪，導致NBA官方緊急宣布推遲原定於週日舉行的金州勇士客場出戰明尼蘇達灰狼的比賽。針對37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）遭國土安全部（DHS）探員槍殺一事，一向勇於評論時事的勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在受訪時難掩悲痛，直言「整座城市籠罩在陰影之下」，並痛批執法單位試圖掩蓋真相的行為相當可恥，整個國家生病了。根據《紐約時報》與多家媒體分析社交媒體流出的影片顯示，死者普雷蒂當時手中僅持有手機。當他試圖為一名遭推擠的女性抗議者挺身而出時，竟遭至少6名DHS探員包圍壓制，隨後遭連開10槍擊斃。這起事件發生在稍早另一名37歲女子古德（Renee Nicole Good）遭移民及海關執法局（ICE）探員射殺後不久，兩起事件已引發明尼蘇達州全境的總罷工抗議。對此，柯爾沉痛表示：「這非常令人悲傷。我愛明尼阿波利斯這座城市，這裡的人們很棒，但現在發生的事讓人心碎。你能感覺到一股陰影籠罩著城市，許多人正在受苦。」他強調，生命的逝去是最令人擔憂的，「無論動盪何時平息，那些受害者的家人永遠等不到親人回家了，這是毀滅性的打擊。」這並非柯爾首次針對近期事件發聲。早在三週前古德遭槍殺時，他就曾嚴厲批評川普政府與執法單位。「在我們國家，執法人員犯下謀殺罪卻似乎能逍遙法外，這真的很可恥，」柯爾當時憤怒地說道，「當有影片和目擊者都能反駁政府的說法時，政府還能出來撒謊，這更是可恥。」在比賽宣布延期前，Kerr已與灰狼總教練芬奇（Chris Finch）及老將英格爾斯（Joe Ingles）通過電話。雙方球員對於在這種氛圍下比賽感到極度不安，柯爾也完全支持聯盟延賽的決定。除了譴責暴力，柯爾也在記者會上深層反思了美國社會當前的撕裂現狀，「我們正被為了獲利的媒體和錯誤訊息所分化，最令人悲傷的是我們正互相攻擊。在現今資訊爆炸的環境下，很難分辨真假，人們看著同一段影片卻爭論著完全不同的事實。」Kerr最後呼籲大眾冷靜思考：「這是一個令人困惑的時代。我懇請大家記住我們憲法所代表的意義，記住我們的價值觀，以及這對我們如何對待彼此和同胞意味著什麼。」