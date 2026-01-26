我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆今（26）日主場面對多倫多暴龍的比賽中，雷霆終場以101：103惜敗，慘吞主場二連敗。這場失利不僅是雷霆本季第10敗，也宣告他們正式無緣挑戰2015-16賽季勇士隊所創下的「73勝9敗」例行賽神蹟。儘管當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下24分，將個人連續「20+」得分場次推升至117場的歷史第二，仍難掩球隊近期的頹勢。此外，這也是雷霆隊自2023年11月3日以來首次遭遇主場2連敗。開季時雷霆一度打出驚人的24勝1敗的歷史開局，當時亞歷山大甚至公開喊話「絕對要追逐73勝紀錄」。然而，自那之後球隊狀態下滑，僅取得13勝9敗的戰績。今日面對缺少中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）的暴龍，雷霆依舊未能把握機會，在威廉斯（Jalen Williams）與哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）等多名主力缺陣下，內線防守的弱點再次暴露。暴龍隊今日展現東區黑馬本色，防守端採取強悍的包夾策略對付SGA，試圖切斷他與隊友的連線。上半場SGA在重重夾擊下僅得9分，雖然他在下半場找回手感，全場以11投8中的高命中率填滿數據欄，但暴龍靠著鋒線大軍的身高優勢，在籃板球上以19顆的巨大差距，完全壓制雷霆。暴龍後衛奎克利（Immanuel Quickley）表現最為出色，轟下23分並抓下11個籃板；全能前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）則繳出10分、10籃板、8助攻的準大三元成績，並在關鍵時刻蓋了霍姆葛倫（Chet Holmgren）一記火鍋，成為暴龍爆冷取勝的功臣。雷霆雖然此役有6人得分上雙，多爾特（Luguentz Dort）更是外線8投4中進帳19分，但在決勝時期，當SGA被對手死守時，其餘球員未能適時挺身而出。霍姆葛倫今日僅得11分、10籃板，且在禁區對抗中多次吃虧。此役結束後，暴龍收下四連勝，戰績升至東區第四；而雷霆雖然仍以37勝10敗的戰績領跑全聯盟，但近期接連敗給溜馬、暴龍等球隊，如何應對針對性的包夾防守與鞏固籃板，將是衛冕軍急需解決的課題。