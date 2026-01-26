我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2018年歷經喪女之痛的葛西健二（如圖），近期被目睹帶著小朋友出現，疑似再次當爸。（圖／翻攝自葛西健二臉書）

曾歷經重大人生轉折的日籍藝人葛西健二，挺過2018年喪女的悲痛與外界輿論風暴，近日被目擊身邊出現一名年約3歲的小朋友，慈父模樣全被拍下，似乎已悄悄迎來新生命，再次當人父。根據《CTWANT》報導，日前有讀者在餐廳巧遇正準備享用晚餐的葛西健二，帶著一位目測約3歲的小朋友同行。桌上放著書包，推測是剛接完孩子下課。目擊者描述，葛西健二點了兩份義大利麵，拿小碗幫孩子分裝食物，細心準備平板電腦架在桌上，大人小孩邊吃邊笑，氣氛相當融洽。葛西健二眼神流露的溫柔與耐心，讓旁人看了都感到相當溫馨。回顧2018年，葛西健二因新手爸爸的疏忽導致僅3個月大的愛女意外離世，讓他身心受創，司法調查確後認為意外並予以緩起訴，但他因自責與壓力選擇淡出演藝圈多時。在沉潛的日子裡，他曾在全台各大夜市、百貨物產展擺攤販售章魚燒與烤糰子。不少認出他的粉絲，都曾給予溫暖鼓勵，期盼他能早日走出傷痛。2023年，葛西健二曾重回熟悉的《WTO姐妹會》班底，偶爾上節目錄影並參與戲劇客串。近年參與的戲劇作品是《聽海湧》，在劇中飾演一名日本軍官。葛西健二近年過得低調，外界對他再度為人父的消息也所知甚少，現在被目擊親自接送孩子、共度晚餐，可看出他已將生活重心回歸家庭，守護得來不易的幸福。