金州勇士今（26）日以111：85大勝明尼蘇達灰狼，然而賽後的焦點不僅在勝負，多位球員、教練也在賽後記者會提及明尼亞波里斯近日因聯邦執法官槍擊事件所壟罩的低氣壓。勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）賽後暖心發聲，坦言在目睹當地民眾頂著零下22度的嚴寒和平示威後，深知「昨日確實沒有進行比賽的空間」，並期盼這座城市能找回和平。同時他也針對個人傷病疑慮與明日背靠背出賽的計畫給出正面回應。受當地社會事件影響，原定昨日的比賽延期至今日。柯瑞在受訪時描述，當兩天前抵達明尼蘇達時，就能感受到整座城市沉重且壓抑的氛圍，「我們在飯店就能看到成群結隊的人群，在零下22度的極端寒冷中持續示威3小時。」柯瑞語帶動容地表示：「看到那樣的參與度令人震撼，這說明人們發聲的力量有多重要。」對於昨日的延賽，柯瑞展現聯盟看板球星的高度，認為這是唯一正確的選擇：「昨日完全沒有空間和必要去進行比賽。這種悲傷的情緒本該延續到賽場上，我們需要很多改變，我希望這座城市能團結起來做出正確決定，找回和平。」除了關心社會議題，柯瑞也親自說明了賽前被列為「出賽成疑」的原因。他透露，昨日訓練時膝蓋突然出現以前未曾有過的發炎感，這讓他與醫療團隊格外謹慎，「這是一種很奇怪的感覺，所以我利用休息日好好調整。目前感覺不錯，今晚的上場時間也控制得不錯，如果明早身體回饋是好的，明天也會繼續上場。」此番話無疑給了勇士球迷一顆定心丸。總教練科爾（Steve Kerr）今日將柯瑞的上場時間精準控制在27分鐘，便是為了保留體力應對明日同樣在灰狼主場的背靠背二連戰。即便今日血洗對手26分，柯瑞仍對這支去年季後賽淘汰他們的勁旅保持高度警戒。柯瑞指出，雖然勇士今天贏球，但灰狼依然擁有西區決賽等級的實力，「我們不能掉以輕心，今晚的表現並非他們的全部實力。」柯瑞冷靜分析：「愛德華茲（Anthony Edwards）始終維持在頂尖水準，我們需要明天再打出一場精彩的比賽來證明今晚的勝利，這才是我們的目標。」