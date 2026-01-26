我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕（右）今在臉書上PO出長文，寫下這段日子來的心路歷程。（圖／賈永婕臉書）

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日成功完成徒手攀登台北101的挑戰，成功讓全世界看到台灣。台北101董事長賈永婕事前受到不少質疑，今（26）日她在臉書上PO出長文，「我做的是對的事情、對的決定，就算發生意外，我也沒有做錯事。意外，不等於錯誤」，即使最後必須滾蛋，她也要拚這一次。賈永婕在臉書上分享，自己讓霍諾德攀登101，當然想過其中的風險、最壞的情況，「萬一真的發生事情，就是我來扛，我一定會面對」，不過她也認為做對的事、對的決定，就算發生意外，她也沒有做錯事，因為「意外，不等於錯誤」。賈永婕直言自己大可做個不犯錯、保守型的董事長，但她沒有，因為知道這對台灣而言是一個千載難逢的好機會，可以展現我們的魄力、信念與執行力，向全世界說：「我們台灣就是敢，就是很屌。」就算被外界罵到翻，就算最後必須滾蛋，她也要拚這一次。賈永婕在剛上任董事長時，就收到霍諾德的來信，2024年11月正式收到執行製作人James的提案，經歷好幾個月的準備時間，賈永婕直言：「你問我，在這個過程中有沒有後悔答應要做這件事？我的答案是：我沒有一秒鐘、一個念頭是後悔的。」因為她始終相信台灣值得這一次拚搏。賈永婕起初答應讓霍諾德攀登台北101，遭到外界質疑、批評。如今霍諾德成功登頂101並讓全世界看見台灣，讓台灣國旗登上國際新聞版面，賈永婕功不可沒，更被稱作是行銷天才，甚至有人建議她出來選台北市長，受到許多正面評價。我大概可以寫100篇心得！有人要看嗎？沒人看也無所謂先來分享大家最愛問、也最想知道的一件事：你有沒有想過風險？最壞、最糟糕的事情如果真的發生了，怎麼辦？當然有啊。我是看起來頭腦有這麼簡單嗎？萬一真的發生事情，就是我來扛。我一定會面對。為什麼這麼有種？因為我有非常強大的中心思想——理念。我做的是對的事情、對的決定。就算發生意外，我也沒有做錯事。意外，不等於錯誤。挑戰可能會失敗，那就因為這樣不挑戰了嗎？我當然也可以選擇什麼都不做，不犯錯，當一個傳統官派、保守型的董事長。不做最簡單，拒絕最輕鬆。但我沒有。因為我知道，這對台灣而言是一個千載難逢的好機會，可以展現我們的魄力、信念、執行力。對，我們台灣就是敢，就是很屌。就算我被罵到翻，就算最後我必須滾蛋，我也要拚這一次。把時間拉回到2024年9月底。那時候我剛上任還不到一個月，屁股都還沒坐熱，就收到Alex的來信。我立刻跟團隊說：這個一定要做。你們還記得那時候有多少難聽的聲音嗎？真的很多。而且老實說，有不少人私下操作、想拉我下來。各種髒水一直潑。我全部都記得清清楚楚捏。現在回頭看，打臉你們，真的很爽。同年11月中，就是我跑完芝加哥馬拉松、回到台灣之後，也是我第一次在立法院接受質詢結束後，這次的執行製作人 James 飛來台灣，正式跟我們提案。謝謝 James。昨天在國際記者會上你提到這一段，老實說我自己都忘了。他超緊張的，聽說簡報前自己彩排了很多次。我推開門走進會議室，很大聲地跟大家打招呼。他那一瞬間的眼神閃了一下，應該完全沒想到董事長會是這個樣子。這麼漂亮，眼睛亮亮的，比他還興奮。英文說得不好，但什麼都敢說，噼哩啪啦。然後真的跟他說的一樣，他站起來開始簡報。我聽到一半就打斷他：James, it’s ok. Stop, stop. Let’s do it.他愣住：What? That’s it?Could you please let me finish my presentation?Because I spent so much time preparing it!哈哈哈哈。接下來的事情，就是一連串不可能的任務。真的有夠不可能、有夠複雜、有夠繁瑣、有夠困難。你問我，在這個過程中有沒有後悔答應要做這件事？我的答案是：我沒有一秒鐘、一個念頭是後悔的。因為我就是有堅若磐石的信念。我相信——台灣，值得這一次拼搏。出發前夕自拍一定要的！我知道一定會成功，因為老婆好漂亮。