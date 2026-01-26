我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德（左）攀登台北101引來國際關注，身為董事長的賈永婕（右）功不可沒，甚至被稱讚是行銷天才。（圖／賈永婕臉書）

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日成功完成徒手攀登台北101的挑戰，引來國際關注，更讓台灣國旗登上國際新聞版面，身為101董事長的賈永婕功不可沒，甚至被稱讚是行銷天才。不過她在剛上任時，曾受到外界質疑，甚至潑髒水，今（26）日她也在臉書上PO出長文，直呼：「打臉你們，真的很爽！」賈永婕剛接任台北101董事長時不被看好，甚至有不少閒言閒語，認為她不適任，如今她的決定與勇氣讓全世界看見台灣。稍早賈永婕在臉書上分享心情，「你們還記得那時候有多少難聽的聲音嗎？真的很多」，透露當時有不少人私下操作、想拉她下來，各種髒水一直潑。賈永婕直言，這些過程到現在都還記得清清楚楚，「現在回頭看，打臉你們，真的很爽」。事實上，霍諾德多年前就有攀登101的心願，但因安全考量遭拒絕，直到賈永婕上任後才得到同意。她也透露，2024年9月自己上任還不到一個月，就收到霍諾德的來信，同年11月收到執行製作人 James正式提案，接下來的幾個月，就是一連串不可能的任務，賈永婕直呼：「真的有夠不可能、有夠複雜、有夠繁瑣、有夠困難。」但團隊仍一一克服所有挑戰，賈永婕也始終相信「台灣，值得這一次拚搏」。賈永婕的心路歷程曝光後，也讓許多網友留言道謝，「謝謝你，真的讓101活過來了」、「你讓台灣台北還有台北101在全世界各個角落不斷被看見！」、「真的很果敢，太值得尊敬了」、「賈董辛苦了，你超棒，台灣還好有你」、「若不是賈董，不可能有這樣的成果，謝謝你讓世界看到臺灣」。