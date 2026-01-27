隨著2月5日交易截止日步步逼近，金州勇士隊的補強之路卻顯得步履維艱。根據《Essentially Sports》報導，勇士隊長期鎖定的頭號交易目標、價值1.12億美元（約新台幣35.2億元）的紐奧良鵜鶘側翼特雷·墨菲（Trey Murphy III），可能已被鵜鶘球團列為「非賣品」。這意味著在巴特勒（Jimmy Butler）受傷後，勇士試圖為柯瑞（Stephen Curry）尋找強力援軍的計畫再次受挫。
鵜鶘啟動重建：墨菲成為不可動搖的核心
儘管鵜鶘本季戰績僅11勝36負、位居西區末段班，但球團高層已決定進行激進的陣容重整。執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）明確畫出底線，將剛簽下大約的墨菲視為建隊基石，與威廉森（Zion Williamson）、瓊斯（Herbert Jones）一同列入不可交易名單。
墨菲近一個月打出了全明星等級的數據，場均貢獻22.3分、6.0籃板與3.6助攻，投籃命中率高達49.4%。內部人士指出，墨菲已從單純的3D射手進化為能自主創造進攻機會的核心，這也讓勇士即便願意送出庫明加（Jonathan Kuminga）與複數首輪選秀權，也難以打動鵜鶘。
記者Brandon Robinson也透露，鵜鶘隊目前戰績為11勝36負，他們將在2月5日NBA交易截止日期前採取「極其積極的」交易策略。「據我所知，他們的內部目標包括交易莫瑞（Dejounte Murray）／普爾（Jordan Poole）的合約、換回一個2026年的首輪選秀權以及補強內線
巨星連線成空？字母哥季中加盟機率微乎其微
除了墨菲，勇士球迷最期待的「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與柯瑞的夢幻聯動也遭遇重重阻礙。雖然有消息指出密爾瓦基公鹿已意識到圍繞字母哥奪冠的視窗正在關閉，但根據NBA資深記者費雪（Jake Fischer）透露，公鹿幾乎不可能在季中截止日前送走這位當家球星。
消息來源：Essentially Sports
