我是廣告 請繼續往下閱讀

▲當五年級生前鋒穆迪得分超過15分時，勇士戰績來到8勝1負，今日他挹注19分。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊26日在客場展現了強大的韌性與戰術執行力，以111：85大勝明尼蘇達灰狼隊，不僅終結近期二連敗，更在核心前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因ACL受傷整季報銷後，為「後巴特勒時代」勾勒出了一條通往勝利的明路。數據顯示，勇士只要能控制失誤、助攻數字亮眼、以及穆迪（Moses Moody）發揮出色，球隊贏球機率就非常高。在本場比賽之前，外界普遍擔心缺乏巴特勒與受傷缺陣的庫明加（Jonathan Kuminga）後，勇士的進攻火力將大打折扣。然而，勇士隊今日祭出了本季最具侵略性的防守，全場送出賽季新高的20次抄截，並逼迫灰狼隊發生25次失誤（同樣為對手賽季新高）。雖然上半場勇士進攻手感不佳僅拿下47分，但下半場易籃再戰後，勇士在第三節打出38-17的「海嘯攻勢」，單節命中率接近60%，瞬間將比賽打入垃圾時間。總教練科爾（Steve Kerr）賽後指出，這種透過防守轉守為攻、增加轉換快攻得分（今日22分）的打法，正是球隊在缺乏側翼重砲時的生存之道。過這場大勝，勇士隊本季的「勝利方程式」也正式浮上檯面。分析指出，當勇士達成以下三項指標時，勝率驚人。首先是失誤控制，當他們全場失誤低於13次時，戰績為10勝3負，這場團隊僅發生少數失誤，防守則逼出對手25失誤。另外當勇士團隊單場助攻次數超過30次時，戰績為15勝1負，這場傳出31次助攻，展現優異的團隊流暢度。最後當五年級生前鋒穆迪得分超過15分時，戰績來到8勝1負，這場他挹注19分。