隨著密爾瓦基公鹿隊超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）傳出可能離隊的消息，全聯盟都在關注這位兩屆MVP的去向。雖然洛杉磯湖人與金州勇士長期被視為領跑者，但根據《ESPN》資深薪資專家鮑比·馬克斯（Bobby Marks）最新分析，東區黑馬多倫多暴龍隊目前已具備全聯盟最優渥的交易籌碼，不僅有4個首輪選秀權能用，還擁有包括主將巴恩斯（Scottie Barnes）在內的優質球員，正式成為字母哥爭奪戰中的「最大買家」。
暴龍手握誘人籌碼 可換字母哥
馬克斯指出，除了目前戰績優異的底特律活塞隊外，暴龍隊擁有的資產組合足以讓其他競爭對手望塵莫及。暴龍不僅能提供未來四個首輪選秀權與複數年的首輪交換權，其陣中更擁有一批極具吸引力的即戰力與潛力新秀。
暴龍隊目前擁有核心基石、前鋒巴恩斯，優質戰力英格拉罕（Brandon Ingram）、巴瑞特（RJ Barrett）、珀爾特爾（Jakob Poeltl）、奎克利（Immanuel Quickley），以及潛力新秀迪克（Gradey Dick）、沃特（Ja'Kobe Walter）。
馬克斯分析道：「除了底特律之外，東區沒有任何一支季後賽等級球隊的報價能勝過暴龍。」不過他也提醒，這樁交易唯一的懸念在於公鹿是否會堅持指名索取巴恩斯。暴龍理想的方案是讓巴恩斯與字母哥聯手，而非直接互換。
字母哥小腿受傷影響截止日操作
勇士目前能拿出來的報價不外乎庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和選秀權，這些球員都是配角，難挑大樑；至於湖人如果不願意出里夫斯（Austin Reaves）基本上就只有選秀權有價值，兩支球隊都難以打動公鹿。特別是在字母哥若申請交易，全聯盟都將出手談條件的情況下，他們能給的籌碼並不吸引人。
目前讓交易變得複雜的變數在於字母哥的傷情。他在上周五對陣金塊的比賽中右小腿受傷，預計將缺陣4至6周，這意味著他將缺席2月5日的交易截止日。儘管如此，各隊高層仍持續致電公鹿探詢可能性。外界普遍認為，由於傷勢問題，公鹿更有可能等到休賽季（選秀日）才啟動交易。
消息來源：ESPN
