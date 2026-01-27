我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）近日受邀前往澳洲參加籃球盛事「HoopsFest」，原本令當地粉絲引頸期盼的巨星行，最終卻演變成一場令球迷與球員極度失望的公關災難。澳洲職籃（NBL）傳奇球星卡迪（Jason Cadee）近日在個人播客節目中火力全開，痛批艾佛森在活動中消極、傲慢且不負責任的行為，直言：「如果你是這種態度，當初何必答應過來？」卡迪透露，艾佛森自抵達澳洲起就展現出極度不配合的態度。據悉，艾佛森在首場採訪被問及對澳洲的印象時，竟然冷笑回答：「我根本還沒離開過房間。」此外，卡迪更指控艾佛森在多場活動中慣性遲到，即便出席也僅待約10分鐘便轉身離去，甚至連與主辦方億萬富翁老闆凱斯特曼（Larry Kestelman）合照，都傳出需要額外「付費協議」才能成行。卡迪感性地表示，他們這一代的後衛大多是看著艾佛森打球長大的，對其充滿敬意，但這次近距離接觸卻徹底粉碎了偶像濾鏡：「他在一個只有30人的小型活動中，上台講了大概7、8分鐘話就直接消失，原本承諾的合照與社交時間全數落空。我感到被辜負了，這簡直是一場混亂的災難（Shit show）。」繼職籃球員砲轟其耍大牌後，近日更有疑似家長的用戶在Reddit論壇沉痛爆料，指出1月 22日艾佛森受邀與12名抗癌病童會面，卻展現出極其冷漠的態度。爆料指出，現場病童多為正接受化療的癌友，滿心期待與偶像見面，艾佛森卻足足遲到近兩小時，且全程躲在播客（Podcast）工作室內。保全甚至以「他今天心情不好」為由拒絕讓家長陪同孩子入內，且原定答應的簽名與交流環節全數落空，令現場驅車數小時趕來的家庭深感被羞辱。現場家長心碎表示，艾佛森在合照時不僅雙手插口袋、全程無表情，甚至拒絕與孩子有任何肢體互動（如搭肩或問候），對這群生命受威脅的病童毫無憐憫之心。Reddit 網友怒批，艾佛森領取高額酬勞卻連基本的尊重與職業道德都喪失，行為「令人作嘔」。對比同行的其他 NBA 名將如安東尼（Carmelo Anthony）展現的親和力，艾佛森在澳洲的種種劣行已徹底粉碎其「戰神」光環，讓無數視其為精神領袖的球迷感到幻滅。為了對比艾佛森的惡劣表現，卡迪特別點名讚揚了其他NBA球星的職業道德。他提到去年來訪的安東尼（Carmelo Anthony），即便只是路過練習場也會主動向全隊打招呼；而賈奈特（Kevin Garnett）與艾倫（Ray Allen）在澳洲期間更是親切友善，與所有人共進晚餐且平易近人。「有人問我『想像一下如果是柯比（Kobe Bryant）會怎樣』，我說柯比絕不會這樣，他會坐在那看完每一場比賽。」卡迪在節目中憤怒地轉述，有球迷帶著兒子參加布里斯本的見面會，門票價格不菲，艾佛森卻遲到30分鐘，且拒絕所有合照請求後閃電離場。