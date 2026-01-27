我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊近年在自由市場的瘋狂大撒幣引發全美熱議，然而在眾多批評聲浪中，道奇隊最意想不到的盟友竟然出現了。素有「吸血鬼經紀人」之稱的波拉斯（Scott Boras）近日受訪時公開捍衛道奇隊的補強模式，並給予大谷翔平（Shohei Ohtani）極高的評價，稱他是大聯盟中絕無僅有的天才。波拉斯在訪談中並未展現出與道奇隊交惡的常態，反而讚美道奇隊只是發揮了聰明的商業頭腦。他將大谷翔平比喻為化學元素中的「砈（Astatine）」，形容其極其罕見且存在時間短暫職業巔峰期：「道奇隊的補強並非制度問題，他們只是獲得了大谷翔平這位稀有天才的受益者。大谷不僅是頂尖表現的代名詞，他在極短的歷史窗口內，每年能為球隊額外創造近2.5億美元（約折合新台幣78.5億元）的收入。這是過去或現在任何其他球員都無法提供的。」波拉斯強調，獲取大谷的過程是公平且充滿競爭的，全聯盟都有平等的機會，因此不應因這位「稀有元素」的出現而要求改變大聯盟現有的化學體系（制度）。雖然道奇隊一向不愛與波拉斯打交道，但波拉斯此次發聲實則有其商業盤算。身為反對薪資上限的領頭羊，道奇隊利用現有規則成功網羅巨星，正符合波拉斯希望維持自由市場現狀的立場。分析指出，若當年大谷翔平是聘請波拉斯而非經紀人巴列羅（Nez Balelo），高達6.8億美元（約折合新台幣213.5億元）的延遲付款計畫可能不會成行。波拉斯更傾向於讓球員立即拿到現金，但他也承認，道奇隊只是精通於在現行制度下運作，若其他球隊做不到，那並非道奇隊的錯。