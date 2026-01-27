我是廣告 請繼續往下閱讀

由於全美受強烈冬令風暴影響，多場NBA賽事被迫提前於今（27）早開打。然而，提早開球並未讓費城76人隊打起精神，在兩大頂薪球星恩比德（Joel Embiid）與喬治（Paul George）因傷病管理缺陣下，76人在客場以93：130慘敗給夏洛特黃蜂隊。黃蜂隊全場一度領先達50分，寫下聯盟17年來首見的紀錄。黃蜂隊今日火力全開，榜眼秀米勒（Brandon Miller）表現最為搶眼，全場12投9中，包含6記三分球與6罰全中，攻下全場最高的30分並抓下8籃板。黃蜂隊在第二與第三節分別打出41-22與40-15的驚人攻勢，帶著50分的領先優勢進入第四節。這也是黃蜂隊在本月內第二次在比賽中領先對手達50分（1月10日曾領先爵士57分），成為自2009年鳳凰城太陽以來，首支在單一月份達成此項紀錄的球隊。除了米勒，黃蜂另外四名先發拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）、布里吉斯（Miles Bridges）、努佩爾（Kon Knueppel）及迪亞巴特（Moussa Diabate）得分均達雙位數。相較於黃蜂的流暢進攻，76人隊在缺乏兩大核心的情況下顯得毫無頭緒。甫入選明星賽先發的後衛馬克西（Tyrese Maxey）今日手感冰冷，出賽25分鐘12投僅3中，攻下賽季新低的6分，場均得分也因此下滑至29.4分。76人隊全場命中率僅38.9%，外線更是低迷的31投9中（命中率29%）。總教練與隨隊記者賽後毫不留情地形容這是一場「令人難堪」且「毫無能量」的敗仗，特別是面對勝率不到五成的黃蜂隊卻毫無招架之力。