▲儘管本季場內外狀態引發討論，字母哥仍以高效率數據展現聯盟頂級影響力；只是傷勢與年齡曲線，正讓這位「希臘怪物」的未來去向與頂薪價值，成為公鹿與全聯盟都必須審慎權衡的關鍵變數。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基公鹿這個混亂的賽季在當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）遭遇受傷後變得更加黑暗，他預計將缺席4到6週。這不僅重創了公鹿本季僅存的季後賽希望，這位超級巨星的傷退，其漣漪效應將震撼整個聯盟，亞特蘭大老鷹隊成為了最大贏家，獲得狀元籤的機率高達20%，居全聯盟之冠。本季的「字母哥」安戴托昆波在場上有時顯得心不在焉，場下似乎也與球隊處於某種無聲的對峙狀態。與此同時，公鹿隊以令人失望的戰績排在東區第11名。儘管如此，這位「希臘怪物」依然極具統治力。他場均繳出28分、10籃板、5.6助攻，真實命中率高達生涯新高的67.9%。數據顯示，當他在場時，公鹿表現得像是一支聯盟前五的強隊（每百回合淨勝6.1分）；當他不在場時，球隊則淪為聯盟倒數第二的爛隊（每百回合淨輸9.9分）。然而，隨著因傷缺陣，他已確定無緣連續第8年入選年度第一隊。距離聯盟規定的65場出賽門檻，他只剩下3場的緩衝空間，這次受傷將讓他的獲獎資格化為烏有。從財務角度來看，雖然安戴托昆波不需要特定獎項來觸發超級頂薪資格，但他的「吸金能力」可能會受到影響。這位10屆全明星有資格在10月簽下一份4年2.75億美元的續約合約。作為一支已經透支未來的小市場球隊，公鹿有理由不惜一切代價留住他；但對其他球隊來說，情況可能不同。雖然透過交易得到他的球隊，可以在六個月後提供同樣巨大的續約合約（從2027-28賽季至2030-31賽季），但別忘了，這是一位31歲、依賴爆發力且缺乏投射能力的長人。他在防守端已顯露退化，且過去5季中有4季至少缺席15場比賽。在現今嚴苛的「土豪線」時代，承諾在他33至36歲時支付佔薪資上限35%的薪水，對大多數球隊來說並非明智之舉。這或許會冷卻他的交易市場，甚至改變安戴托昆波的想法。如果只有公鹿願意給出絕對頂薪，他是否會重新考慮留隊？當然，只需要一支絕望的球隊開出「無法拒絕的報價」就能改變一切，但目前看來，願意支付這筆錢的，可能只有他看似想離開的母隊。即便有安戴托昆波在陣，公鹿近期的比賽也常顯得死氣沉沉。現在少了他，情況只會更醜陋。考慮到球隊在賽前已落後第10名的亞特蘭大老鷹2.5場勝差，這次受傷幾乎宣告了公鹿季後賽追逐戰的終結。公鹿本就不具備爭冠實力，首輪遊對安戴托昆波的去留影響不大。對於一支缺乏年輕天賦與頂級潛力股的球隊來說，這一傷反而確保了一枚樂透區選秀權。公鹿今年將獲得自己與紐奧良鵜鶘首輪籤中「較差」的那一枚。鑑於2026年選秀梯隊潛在的改變建隊級天賦，公鹿突然有機會為未來買保險。選進一名頂級新秀，或許能讓與安戴托昆波分道揚鑣變得容易些，或者成為說服他留下的理由。如果在2月5日交易大限前公鹿決定聽取報價，安戴托昆波無疑是市場上最大的那條魚。他仍能在季後賽前復出，且合約還有一年的球隊控制權。但感覺雙方更傾向將問題推遲到休賽季，屆時續約談判將成為關鍵。這次受傷只是強化了「按兵不動」的可能性。在這個對公鹿而言令人沮喪的故事中，亞特蘭大老鷹應該要開香檳慶祝了。由於鵜鶘隊去年選秀夜做出的一個極其愚蠢的決定，老鷹今年6月將獲得鵜鶘與公鹿兩隊首輪籤中「較好」的那一枚。鵜鶘本季戰績慘澹，目前擁有聯盟第2差的戰績；而公鹿目前戰績第8差。這兩支球隊的籤運結合起來，讓老鷹獲得狀元籤的機率高達20%，居全聯盟之冠。隨著安戴托昆波缺陣，公鹿戰績勢必進一步下滑，這只會讓老鷹手中的籌碼變得更有價值。