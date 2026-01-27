我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊在上一場擊敗明尼蘇達灰狼隊後，今（27）日緊接著進行雙方「背靠背」系列賽的第二場。然而賽前傳出震撼彈，勇士隊宣布兩大球星柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）均將缺席本場比賽，6名主力球員均不能上場。在多名主力報銷或休戰的情況下，總教練科爾（Steve Kerr）將面臨極大的人力調度考驗。根據球團公布的最終傷兵名單，當家球星柯瑞因右膝髕骨股骨發炎（Patellofemoral inflammation）高掛免戰牌。他在週日的勝利中雖攻下26分，但顯然已受到膝蓋痠痛影響；而另一名靈魂人物格林則因左下背部痠痛（Low back soreness）同樣確定缺陣。這對已經失去巴特勒（Jimmy Butler，ACL報銷）與庫明加（Jonathan Kuminga，膝蓋骨挫傷）的勇士隊而言，無疑是雪上加霜。此外，為了預防傷勢復發，後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）與老將霍福德（Al Horford）也因「背靠背」出賽限制而休戰。另外小柯瑞（Seth Curry）則持續因傷缺陣。在主力幾乎全數「穿便服」的情況下，勇士隊今日將由二年生後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）主控，並搭配穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）與新秀理查德（Will Richard）等人，試圖阻擋由艾德華茲（Anthony Edwards）領軍的灰狼大軍。科爾教練對此表示，這對陣中的替補球員而言是一個證明價值的機會。隨著柯瑞與格林的缺陣，勇士隊必須仰賴更完美的團隊合作，才能在明尼亞波利斯沉重的氛圍中尋求二連勝。