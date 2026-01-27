《ESPN》記者斯皮爾斯（Marc J. Spears）今（27）日在節目上，表示他認為密爾瓦基公鹿球星「字母哥」阿德托昆波（Giannis Antetokounmpo）已經打完他代表公鹿的最後一場比賽，斯皮爾斯直言公鹿應該讓阿德托昆波「關機」或是直接將他交易出去，因為對於公鹿來說，阿德托昆波不上場才是最好的計畫。
公鹿戰績不如預期 字母哥成交易市場焦點人物
公鹿在季前原本期望繼續以阿德托昆波為核心，搭配休賽季自由市場簽下透納（Myles Turner）向東區前段班發起挑戰，但實際情況卻不如預期。字母哥本季多次因傷缺陣，嚴重影響球隊穩定度，而他近期又因右小腿拉傷再度高掛免戰牌，預計至少缺席四週。
在阿德托昆波再度受傷，公鹿又跌出東區附加賽行列的情況下，隨著交易截止日接近，關於這位超級球星的交易傳聞開始升溫。事實上，字母哥近幾個賽季始終被外界點名為潛在交易對象，而本季公鹿整體表現不振，更讓他的未來去向備受關注。
名記給出觀點 直言讓阿德托昆波「關機」
斯皮爾斯今日在節目上表示公鹿應該要讓阿德托昆波關機，「我認為他已經打完了身穿公鹿球衣的最後一場比賽。現在讓他不上場，對球隊有太多好處。如果你現在把他交易到亞特蘭大老鷹，就有機會換回世代級資產，甚至是狀元、榜眼等級的選秀權。若繼續讓他上場、球隊贏球，只會把選秀順位往後推。對我來說，讓他休息反而對球隊最有利。」
斯皮爾斯指出若公鹿選擇在本季交易字母哥，或直接讓他關機，都有助於提升球隊在被外界看好是選秀大年的2026年NBA選秀會中取得高順位的機會。
斯皮爾斯特別點名老鷹作為潛在交易對象，原因在於老鷹握有鵜鶘的2026年首輪選秀權，這將是公鹿在交易談判中極具吸引力的籌碼。另一方面，若公鹿最終決定不在本季交易字母哥，斯皮爾斯仍認為球隊應基於傷勢考量，讓他提前休兵，專注於爭取高順位選秀權，為未來奠基。
資料來源：《Yahoo Sports》
